Что украинцы больше всего ценят при выборе работы — Finance.ua

Что украинцы больше всего ценят при выборе работы Сегодня 15:02 — Личные финансы

Что украинцы больше всего ценят при выборе работы

Украинцы при выборе работы больше всего ценят уровень заработной платы и возможность работать удаленно, но также обращают внимание на такие аспекты, как наличие бронирования и репутация компании.

Об этом сообщает OLX Работа, которая провела опрос среди своих пользователей, чтобы исследовать состояние и тенденции рынка труда Украины.

Отмечается, что более половины респондентов (60%) отметили, что не планируют менять работу в ближайшее время. Среди основных причин — удовлетворенность текущим графиком и желание сохранить ощущение стабильности и безопасности, которое обеспечивает работа.

Что важно при выборе работы

Результаты опроса показывают, что украинцы при выборе работы больше всего ценят уровень заработной платы (85%).

Другие ключевые факторы включают возможность работы удаленно (42%), близость работы к дому (41%), гибкий график (40%) и официальное трудоустройство (35%).

Кроме того, респонденты обращают внимание на такие аспекты, как наличие бронирования (19%), репутация компании (18%) и социальная позиция работодателя (7%).

Вызовы на рынке труда

Как свидетельствует опрос, среди препятствий, с которыми чаще всего сталкиваются соискатели, респонденты выделяют низкую зарплату, ограниченное количество вакансий в отрасли и регионе, а также высокие требования со стороны работодателей.

Читайте также Сколько украинцев сталкивались с дискриминацией по возрасту при поиске работы

Вакансии разнорабочих, продавцов, водителей, грузчиков, уборщиц и охранников, остаются наиболее популярными среди украинцев.

ТОП-10 профессий

ТОП-10 профессий по количеству откликов на одну вакансию включает менеджеров интернет-магазинов, копирайтеров, операторов ПК, операторов чатов, контент-менеджеров, менеджеров по закупкам, упаковщиков, SMM-менеджеров, промоутеров и комплектующих.

Больше всего откликов на вакансии получают в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Инклюзивность на рынке труда

Исследование также выявило, что количество вакансий на OLX Работа, ориентированных на социально уязвимые слои населения, составило 107 063 за первое полугодие 2024 года.

Читайте также Как изменились спрос и зарплата на удаленную работу

Эти вакансии на 65% чаще получают отклики, что свидетельствует о высоком спросе на инклюзивные условия труда. Больше всего таких предложений в розничной торговле, логистике, производстве и строительстве, причем наиболее активно такие вакансии размещаются в Черновицкой, Киевской, Львовской и Тернопольской областях.

Если привыкли откладывать средства, но хотите уберечь их от обесценения, один из способов это сделать — держать их в банке на депозите. А если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua, можно получить еще и дополнительный бонус. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке:

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.