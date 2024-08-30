Что украинцы больше всего ценят при выборе работы — Finance.ua

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Что украинцы больше всего ценят при выборе работы

Личные финансы
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Что украинцы больше всего ценят при выборе работы
Что украинцы больше всего ценят при выборе работы
Украинцы при выборе работы больше всего ценят уровень заработной платы и возможность работать удаленно, но также обращают внимание на такие аспекты, как наличие бронирования и репутация компании.
Об этом сообщает OLX Работа, которая провела опрос среди своих пользователей, чтобы исследовать состояние и тенденции рынка труда Украины.
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Отмечается, что более половины респондентов (60%) отметили, что не планируют менять работу в ближайшее время. Среди основных причин — удовлетворенность текущим графиком и желание сохранить ощущение стабильности и безопасности, которое обеспечивает работа.

Что важно при выборе работы

Результаты опроса показывают, что украинцы при выборе работы больше всего ценят уровень заработной платы (85%).
Другие ключевые факторы включают возможность работы удаленно (42%), близость работы к дому (41%), гибкий график (40%) и официальное трудоустройство (35%).

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Кроме того, респонденты обращают внимание на такие аспекты, как наличие бронирования (19%), репутация компании (18%) и социальная позиция работодателя (7%).

Вызовы на рынке труда

Как свидетельствует опрос, среди препятствий, с которыми чаще всего сталкиваются соискатели, респонденты выделяют низкую зарплату, ограниченное количество вакансий в отрасли и регионе, а также высокие требования со стороны работодателей.
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Вакансии разнорабочих, продавцов, водителей, грузчиков, уборщиц и охранников, остаются наиболее популярными среди украинцев.

ТОП-10 профессий

ТОП-10 профессий по количеству откликов на одну вакансию включает менеджеров интернет-магазинов, копирайтеров, операторов ПК, операторов чатов, контент-менеджеров, менеджеров по закупкам, упаковщиков, SMM-менеджеров, промоутеров и комплектующих.
Больше всего откликов на вакансии получают в Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.

Инклюзивность на рынке труда

Исследование также выявило, что количество вакансий на OLX Работа, ориентированных на социально уязвимые слои населения, составило 107 063 за первое полугодие 2024 года.
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Эти вакансии на 65% чаще получают отклики, что свидетельствует о высоком спросе на инклюзивные условия труда. Больше всего таких предложений в розничной торговле, логистике, производстве и строительстве, причем наиболее активно такие вакансии размещаются в Черновицкой, Киевской, Львовской и Тернопольской областях.
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По материалам:
Діло
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