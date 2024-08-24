Сколько украинцев сталкивались с дискриминацией по возрасту при поиске работы — Finance.ua
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Сколько украинцев сталкивались с дискриминацией по возрасту при поиске работы

Личные финансы
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Сколько украинцев сталкивались с дискриминацией по возрасту при поиске работы
Сколько украинцев сталкивались с дискриминацией по возрасту при поиске работы
От дискриминации по возрасту особенно страдают кандидаты 40+, это подтверждает исследование Work.ua.
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Согласно опросу, который мы провели в июне текущего года, 67% женщин и 69% мужчин в возрасте 50+ сталкивались с эйджизмом при поиске работы.
Поскольку сегодня в Украине есть кадровый голод, конкуренция за кандидатов растет. Рано или поздно работодатели придут к найму кандидатов всех возрастов, а также ветеранов и людей с инвалидностью.
Уже сейчас 63% работодателей заявляют, что в их организациях нанимают работников, которым 45−60+ лет.
37% компаний, которые не трудоустраивают кандидатов этой возрастной категории, указали следующие причины:
  • стереотипные взгляды заказчиков вакансии;
  • трудности с адаптацией;
  • разный менталитет и взгляды на жизнь;
  • физически тяжелые условия труда;
  • незнание современных технологий;
  • непонимание в коллективе и т. д.
Напомним, с 8 января 2022 года в Украине заработали изменения в закон «О рекламе». В соответствии со статьей 24−1 работодателям запрещено указывать в объявлениях о работе возраст кандидата, пол, принадлежность к любой конфессии, общественным организациям, расе. Штраф за нарушение — 65 тыс. грн.
О нарушении требований закона можно уведомлять Государственную службу Украины по вопросам труда. После получения жалобы они должны начать внеплановую проверку предприятия. Впрочем, будет ли механизм работать должным образом во время военного положения — сказать сложно.

Как найти работу, если вам за 40 лет

Справка Finance.ua:

  • По данным Фонда народонаселения ООН, в начале 2023 года каждый пятый человек в Украине достиг возраста старше 65 лет. Эта статистика поразительно показывает, что старение населения становится серьезным вызовом для современного рынка труда и общества в целом.
  • Эксперт по вопросам трудоустройства Елена Куцоконь рассказала, что в Соединенных Штатах, а также большинстве стран Европы, вопросы эйджизма и трудоустройства регулируются национальными и международными организациями через внедрение комплексных социальных программ.
  • В Украине все еще существуют проблемы эйджизма, хотя возрастная дискриминация в сфере трудовых отношений запрещена законом. Опросы показали, что в 2022 году каждый третий работник в возрасте от 40 лет испытывал трудности с поиском работы.
Finance.ua давно анализирует предложения по картам с кешбэком в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать подходящий именно вам «пластик».

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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