В Украине высокие показатели дискриминации по возрасту на рынке труда — Finance.ua

В Украине высокие показатели дискриминации по возрасту на рынке труда Сегодня 07:10 — Казна и Политика

В Украине высокие показатели дискриминации по возрасту на рынке труда

По данным Фонда народонаселения ООН, в начале 2023 года каждый пятый человек в Украине достиг старше 65 лет. Эта статистика поразительно показывает, что старение населения становится серьезным вызовом для современного рынка труда и общества в целом.

Эксперт по вопросам трудоустройства Елена Куцоконь рассказала, что в Соединенных Штатах, а также большинстве стран Европы, вопросы эйджизма и трудоустройства регулируются национальными и международными организациями через внедрение комплексных социальных программ.

Это стало особенно актуальным после пандемии COVID-19, когда произошли массовые увольнения и кадровые изменения. Еще одним вызовом является старение населения, и к 2050 году ожидается рост удельного веса людей в возрасте 65+ в мире с 9,3% до 15,9%.

В странах ЕС действует много организаций, которые продвигают интересы старшего населения, таких как AGE Platform Europe. Они занимаются разными аспектами, такими как трудоустройство, защита прав пожилых людей, оказание медицинской и социальной помощи.

Эйджизм в Украине

В Украине все еще есть проблемы эйджизма, хотя возрастная дискриминация в сфере трудовых отношений запрещена законом. Опросы показали, что в 2022 году каждый третий работник в возрасте от 40 лет испытывал трудности с поиском работы.

Главной проблемой является отсутствие комплексного подхода к интеграции в общество людей постарше. Отдельные инициативы помогают, но для перемен требуются общие тенденции. Важно, чтобы работодатели оценивали кандидатов на работу равноценно, без учета их возраста, и способствовали развитию специалистов независимо от возраста.

Сейчас главная задача — разработать стратегии привлечения новых людей и содержание имеющихся сотрудников. И в свете таких перспектив отношение к возрастным сотрудникам должно начать меняться уже сейчас. Ведь в будущем они могут составить значительную долю трудоспособного населения, — объясняет Елена Куцконь.

Прогнозировать, сколько людей вернется в Украину или останется за рубежом в ближайшие 2−3 года, в условиях неопределенности сложно. Однако очевидно, что дефицит кадров будет расти.

Телеканал 24 По материалам:

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