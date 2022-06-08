Особенности налогообложения украинских ФЛП за границей — Finance.ua

Особенности налогообложения украинских ФЛП за границей

Сегодня 16:02 — Личные финансы

Особенности налогообложения украинских ФЛП за границей, freepik.com

Вследствие полномасштабного вторжения россии многие украинцы были вынуждены остаться за границей или выехать туда уже после 24 февраля. Любое государство может захотеть обложить доход или имущество лиц, долго проживающих на его территории.

Длительное пребывание в иностранном государстве может сделать его налоговым резидентом. В большинстве случаев это означает, что эта страна захочет обложить весь ваш доход, где бы вы его ни получили: в этой стране или в любой другой (в том числе в Украине), пишет НВ

Как говорится, чтобы платить налоги в Украину, находясь за границей, нужно оставаться налоговым резидентом Украины.

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Большинство конвенций об избежании двойного налогообложения разработаны по модельной конвенции ОЭСР и имеют похожие правила. К примеру, статьей 4 «Резиденция» конвенции предусмотрено:

если физическое лицо проживает в обоих государствах, оно считается резидентом того государства, гражданином которого оно является;

если невозможно четко определить, налоговым резидентом какой страны является физическое лицо, компетентные органы обоих государств решают вопросы налогообложения такого резидента по взаимному согласию (это решается между ГНС и налоговым органом страны пребывания лица);

действующими конвенциями предусмотрена процедура взаимного согласования, предусматривающая стремление компетентных органов избавиться по взаимному согласию каких-либо трудностей или сомнений, возникающих при толковании или применении соглашения. Компетентные органы должны консультироваться друг с другом во избежание двойного налогообложения.

В Украине недостаточно находиться за пределами страны более 183 дней, чтобы лишиться налогового резидентства. Большинство людей, вынужденно выехавших за границу из-за войны, не оформляли выезд на постоянное место жительства, а следовательно, формально в дальнейшем проживают и считаются резидентами в Украине.

С точки зрения украинского законодательства украинцы имеют право самостоятельно определить основное место жительства на территории Украины и остаться налоговым резидентом Украины.

При этом если лицо зарегистрировано как ФЛП в Украине, это не мешает ему быть резидентом также и в другой стране.

Чтобы получить подтверждение статуса налогового резидента Украины, украинцы имеют право:

обратиться в ГНС Украины с запросом и в течение 10 рабочих дней получить справку — подтверждение статуса налогового резидента Украины;

обратиться в налоговые органы по месту своей регистрации с запросом о выдаче справки — подтверждение статуса налогового резидента физического лица — частного предпринимателя. По состоянию на март 2022 г. такая справка была доступна только в бумажном формате (для ФЛП).

Во многих странах, куда выезжают украинцы, есть свои налоговые освобождения и преференциальные режимы, или они могут поддерживать такие интерпретации своего законодательства, которые не будут вести к налогообложению ваших доходов там. Каждый такой случай следует рассматривать индивидуально.

Двойное налогообложение украинских ФЛП — что нужно знать

Во многих случаях сейчас у украинцев высока вероятность получить статус «двойного налогового резидента», что создает риск двойного налогообложения, когда обе страны считают, что имеют право облагать налогом весь доход лица.

В таком случае на помощь могут прийти соглашения об избежании двойного налогообложения (у Украины они есть со многими странами, в том числе со всеми странами ЕС). Соглашения с разными странами могут отличаться, а также они применяют достаточно субъективные критерии, которые могут по-разному толковаться в разных государствах. Применение соглашения — это всегда индивидуальный случай, зависящий от конкретных обстоятельств и того, насколько развита юрисдикция.

Важно то, что налоговые обязанности в новой стране могут возникнуть даже если лицо не становится резидентом. Например, это возможно в следующих случаях:

Лицо предоставляет услуги как независимый подрядчик или консультант или предприниматель (в частности, как ФЛП) и продолжает получать доход от заказчиков . То есть, если человек предоставляет услуги физически находясь в другой стране, эта страна может облагать его предпринимательские доходы. Правило «183 дней» в таком случае бездействует. Кроме того, на человека может быть возложена обязанность регистрации для целей НДС в той стране и начисления такого НДС и других регистраций. В том числе это касается ФЛП, которые за границей продолжили заниматься консультационной или IT-деятельностью. В Украине им нужно платить единый налог, а за границей существуют другие налоги.

. То есть, если человек предоставляет услуги физически находясь в другой стране, эта страна может облагать его предпринимательские доходы. Правило «183 дней» в таком случае бездействует. Кроме того, на человека может быть возложена обязанность регистрации для целей НДС в той стране и начисления такого НДС и других регистраций. В том числе это касается ФЛП, которые за границей продолжили заниматься консультационной или IT-деятельностью. В Украине им нужно платить единый налог, а за границей существуют другие налоги. Лицо является директором компании. Если человек — директор компании, которая является иностранной по отношению к новой стране пребывания и продолжает выполнять свои функции, он может учредить для этой компании постоянное представительство или вообще создать условия для признания налоговым резидентом страны пребывания не только себя, но и компании. Это позволит стране пребывания обложить налогом прибыль компании.

Если человек — директор компании, которая является иностранной по отношению к новой стране пребывания и продолжает выполнять свои функции, он может учредить для этой компании постоянное представительство или вообще создать условия для признания налоговым резидентом страны пребывания не только себя, но и компании. Это позволит стране пребывания обложить налогом прибыль компании. Лицо работает в шоу-бизнесе, спорте или сфере развлечений. Это специфическая сфера со своими особенностями с точки зрения налогового структурирования. Если лицо выступает за пределами Украины, то доход от выступлений может облагаться налогом в стране, где проводятся мероприятия. Лица, работающие в этой сфере, могут быть лично обязаны задекларировать доход и уплатить налог.

Это специфическая сфера со своими особенностями с точки зрения налогового структурирования. Если лицо выступает за пределами Украины, то доход от выступлений может облагаться налогом в стране, где проводятся мероприятия. Лица, работающие в этой сфере, могут быть лично обязаны задекларировать доход и уплатить налог. Если лицо является собственником бизнеса, к нему могут применяться местные правила КИК (когда страна облагает нераспределенную прибыль иностранных компаний, собственник которых — резидент этой страны). Это касается, в том числе, лиц, временно не имеющих доходов, но обладающих значительными долями в юридических лицах, являющихся иностранными по отношению к стране временного пребывания. Поэтому если вы владелец бизнеса, следует заранее узнать, существуют ли правила КИК в стране, в которой вы становитесь резидентом, и влияют ли они на вас.

Однако зарубежные счета граждан Украины — это собственные банковские счета физических лиц, а не частных предпринимателей, поэтому получение доходов на зарубежные счета следует рассматривать как иностранные доходы физического лица (не частного предпринимателя) и будут облагаться ими в зависимости от того, налоговым резидентом какой страны вы являетесь.

Также в некоторых странах (например, Испания), если у человека есть крупные активы, они могут облагаться налогом на состояние. Налоги на доходы могут применяться как к резидентам (на стоимость активов по всему миру), так и к нерезидентам (на стоимость активов, находящихся в этой стране). Преимущественно это касается состоятельных граждан, стоимость активов которых превышает некий предел.

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