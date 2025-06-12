Польша готовится повысить минималку: какие суммы предлагают — Finance.ua

Польша готовится повысить минималку: какие суммы предлагают
До конца недели правительство Польши должно представить Совету социального диалога (RDS) окончательные параметры минимальной заработной платы на 2026 год. Предварительные оценки не обещают цифру в 5000 злотых брутто, ранее считавшуюся ориентиром. Пока этот уровень вряд ли будет достигнут.
Первоначально Министерство семьи, труда и социальной политики (МСТиСП) выдвинуло предложение повысить минималку на 7,6% — с нынешних 4666 злотых до 5020 злотых брутто.
Что предлагают сейчас:
- Министерство семьи предлагает установить минимальную зарплату на уровне 4890 злотых брутто, что на 130 злотых ниже первоначального плана.
- в то же время Министерство финансов настаивает на 4806 PLN, а профсоюзы требуют 5015 злотых;
- работодатели поддерживают вариант Минфина.
Таким образом, правительство и профсоюзы пытаются найти баланс между интересами работников и финансовыми возможностями бизнеса.
Финальное решение по 2026 году мы увидим уже к концу этой недели — и, вероятнее всего, оно останется чуть ниже 5000 PLN.
Как росла минималка в Польше за последние 5 лет
По состоянию на 1 января каждого года
|Год
|Минималка, брутто, злотых
|Почасовая ставка, брутто, злотых
|2020
|2600
|17,00
|2021
|2800
|18,30
|2022
|3010
|19,70
|2023
|3490
|22,80
|2024
|4242
|27,70
|2025
|4666
|30,50
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