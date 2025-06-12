Польша готовится повысить минималку: какие суммы предлагают — Finance.ua
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Польша готовится повысить минималку: какие суммы предлагают

Личные финансы
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Польша готовится повысить минималку: какие суммы предлагают
Польша готовится повысить минималку: какие суммы предлагают
До конца недели правительство Польши должно представить Совету социального диалога (RDS) окончательные параметры минимальной заработной платы на 2026 год. Предварительные оценки не обещают цифру в 5000 злотых брутто, ранее считавшуюся ориентиром. Пока этот уровень вряд ли будет достигнут.
Первоначально Министерство семьи, труда и социальной политики (МСТиСП) выдвинуло предложение повысить минималку на 7,6% — с нынешних 4666 злотых до 5020 злотых брутто.
Что предлагают сейчас:
  • Министерство семьи предлагает установить минимальную зарплату на уровне 4890 злотых брутто, что на 130 злотых ниже первоначального плана.
  • в то же время Министерство финансов настаивает на 4806 PLN, а профсоюзы требуют 5015 злотых;
  • работодатели поддерживают вариант Минфина.
Таким образом, правительство и профсоюзы пытаются найти баланс между интересами работников и финансовыми возможностями бизнеса.
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Финальное решение по 2026 году мы увидим уже к концу этой недели — и, вероятнее всего, оно останется чуть ниже 5000 PLN.

Как росла минималка в Польше за последние 5 лет

По состоянию на 1 января каждого года
ГодМинималка, брутто, злотыхПочасовая ставка, брутто, злотых
2020260017,00
2021280018,30
2022301019,70
2023349022,80
2024424227,70
2025466630,50
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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