Польша готовится повысить минималку: какие суммы предлагают — Finance.ua

Польша готовится повысить минималку: какие суммы предлагают Сегодня 13:48 — Личные финансы

Польша готовится повысить минималку: какие суммы предлагают

До конца недели правительство Польши должно представить Совету социального диалога (RDS) окончательные параметры минимальной заработной платы на 2026 год. Предварительные оценки не обещают цифру в 5000 злотых брутто, ранее считавшуюся ориентиром. Пока этот уровень вряд ли будет достигнут.

Первоначально Министерство семьи, труда и социальной политики (МСТиСП) выдвинуло предложение повысить минималку на 7,6% — с нынешних 4666 злотых до 5020 злотых брутто.

Что предлагают сейчас:

Министерство семьи предлагает установить минимальную зарплату на уровне 4890 злотых брутто, что на 130 злотых ниже первоначального плана.

в то же время Министерство финансов настаивает на 4806 PLN, а профсоюзы требуют 5015 злотых;

работодатели поддерживают вариант Минфина.

Таким образом, правительство и профсоюзы пытаются найти баланс между интересами работников и финансовыми возможностями бизнеса.

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Финальное решение по 2026 году мы увидим уже к концу этой недели — и, вероятнее всего, оно останется чуть ниже 5000 PLN.

Как росла минималка в Польше за последние 5 лет

По состоянию на 1 января каждого года

Год Минималка, брутто, злотых Почасовая ставка, брутто, злотых 2020 2600 17,00 2021 2800 18,30 2022 3010 19,70 2023 3490 22,80 2024 4242 27,70 2025 4666 30,50

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