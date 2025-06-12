Покупка жилья в Великобритании: как получить льготный кредит — Finance.ua

Покупка жилья в Великобритании: как получить льготный кредит Сегодня 18:32 — Личные финансы

Покупка жилья в Великобритании: как получить льготный кредит

Рынок жилья в Великобритании демонстрирует стабильный рост цен, что делает его привлекательным направлением для инвестиций. Со ссылкой на статью Finance.ua рассказываем, как украинцы могут купить недвижимость в этой стране, чтобы зарабатывать на этом.

Сначала — о ценах

По данным на декабрь 2024 года, средняя стоимость жилья по стране составила около 270 тысяч фунтов стерлингов (около 335 тысяч долларов США), что почти на 5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Наибольшее подорожание ожидают на северо-западе Англии (29,4%) и Шотландии (25,8%), где жилье доступнее, а долговая нагрузка на ипотечных заемщиков меньше.

Что нужно знать покупателям недвижимости

Сегодня для тех, у кого есть в планах приобретение недвижимости в Великобритании, но нет для этого достаточной суммы, действуют программы кредитования. Размер ипотечной ставки в среднем составляет 3−5%. В то же время покупателям следует быть готовыми уплатить первоначальный взнос в размере 25%.

Максимальный срок, на который банки могут согласовать кредит, составляет 25 лет. Валюта: фунты стерлингов. Ипотека доступна как гражданам Великобритании, так и иностранцам. Однако для того, чтобы получить ссуду, у иностранцев должны быть:

виза, разрешающая длительное пребывание;

стабильный доход;

позитивная кредитная история в Великобритании.

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У украинцев есть все шансы приобрести жилье в этой стране. Тем более что положительные кейсы уже есть. Для этого нужно найти кредитора, который согласует ссуду. В частности, по спонсорской визе выдают кредит два банка — HSBS и Barcley. Процент первого взноса рассчитывается индивидуально и зависит от дохода и кредитного рейтинга. Однако следует быть готовым, что его размер может составлять 25% от стоимости жилья.

Для согласования ипотеки украинцам также важно иметь легальные средства с безоговорочными документами или хотя бы чтобы они полежали на счету в Британии не менее 6 месяцев. Сопровождать сделку должен квалифицированный юрист, от действий которого зависит успех заключения сделки и согласования кредита.

Детальнее об условиях льготной ипотеки в странах Европы — читайте в статье Finance.ua.

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