Количество ФЛП в Украине увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно, — Опендатабот

Сегодня 16:42 — Личные финансы

Количество ФЛП в Украине увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно, — Опендатабот

За первые недели войны было зарегистрировано более 10 тысяч ФЛП и более 1,2 тысячи компаний. Сейчас количество ФЛП в Украине увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно.

Об этом сообщает аналитическая платформа Опендатабот.

Так, количество ФЛП увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч.

На данный момент в Украине зарегистрировано 1 891 200 ФЛП.

Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

ранее Опендатабот проанализировал, как с начала полномасштабного вторжения рф изменилась ситуация на экономическом фронте Украины;

в Украине начал восстанавливаться ресторанный бизнес. Несмотря на то, что через три месяца работает только 68% заведений по сравнению с началом полномасштабной войны, во многих областях их выручка уже достигла довоенных показателей. А вот с зарплатами пока все не так радужно — они в основном «просели»;

по правительственной программе релокации бизнеса, в более безопасные регионы переехали 600 предприятий, наладили работу 380 релоцированных компаний.

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