Количество ФЛП в Украине увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно, — Опендатабот — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Количество ФЛП в Украине увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно, — Опендатабот

Сегодня 16:42Личные финансы
0
Количество ФЛП в Украине увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно, — ОпендатаботКоличество ФЛП в Украине увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно, — Опендатабот
За первые недели войны было зарегистрировано более 10 тысяч ФЛП и более 1,2 тысячи компаний. Сейчас количество ФЛП в Украине увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно.
Об этом сообщает аналитическая платформа Опендатабот.
Так, количество ФЛП увеличивается в среднем на 7 тысяч ежемесячно: открывается около 20 тысяч, а закрывается около 13 тысяч.
На данный момент в Украине зарегистрировано 1 891 200 ФЛП.
Инфографика: Опендатабот Инфографика: Опендатабот

Справка Finance.ua:

  • ранее Опендатабот проанализировал, как с начала полномасштабного вторжения рф изменилась ситуация на экономическом фронте Украины;
  • в Украине начал восстанавливаться ресторанный бизнес. Несмотря на то, что через три месяца работает только 68% заведений по сравнению с началом полномасштабной войны, во многих областях их выручка уже достигла довоенных показателей. А вот с зарплатами пока все не так радужно — они в основном «просели»;
  • по правительственной программе релокации бизнеса, в более безопасные регионы переехали 600 предприятий, наладили работу 380 релоцированных компаний.

Проверки ФЛП во время войны

По материалам: Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.