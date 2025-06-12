Как сэкономить во время ремонта (лайфхаки) — Finance.ua

Как сэкономить во время ремонта (лайфхаки)
Экономный ремонт возможен при правильном планировании затрат, поиске альтернатив и определении выгодных решений.
Finance.ua пообщался со специалистами в области современных ремонтов, узнал у них определенные секреты. Об этом мы пишем в статье:
Как сэкономить на ремонте квартиры без потери качества
Лайфхаки
Новые розетки, выключатели в предварительно смонтированные отверстия можно устанавливать самостоятельно. Для этого из инструментов понадобится только отвертка.
Также можно попытаться установить плинтус, но для этого понадобится, как минимум, ударная дрель или шуруповерт.
Цены в зависимости от типа плинтуса следующие:
- пластиковый. Стоимость установки 50−100 грн за метр погонный;
- деревянный — 100−150 грн за метр погонный;
- ламинированный или МДФ — 90−190 грн за метр погонный;
- металлический или алюминиевый — 120−200 грн за метр погонный.
Всегда анализируйте, есть ли альтернатива выбранным материалам. Например, для пола можно взять паркет (примерно 800 грн/м²), а можно ламинат (приблизительно 300 грн/м²). И дело не только в экономии на начальной стоимости.
Если стены собираетесь покрывать декоративной штукатуркой, стоимость которой будет выходить примерно 500 грн/м², рассмотрите вариант более дешевой версии — использование обычной краски. С ней получится около 150 грн/м². А выбор цвета и текстуры проблем не вызывает.
Вам не хватает денег на ремонт? С кредитной картой вы всегда сможете больше! Выбирайте свою в специальном каталоге на Finance.ua.
Платежные карты банков Украины
Поделиться новостью