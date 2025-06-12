Как сэкономить во время ремонта (лайфхаки) — Finance.ua

Как сэкономить во время ремонта (лайфхаки) Сегодня 21:00 — Личные финансы

Как сэкономить во время ремонта (лайфхаки)

Экономный ремонт возможен при правильном планировании затрат, поиске альтернатив и определении выгодных решений.

Finance.ua пообщался со специалистами в области современных ремонтов, узнал у них определенные секреты. Об этом мы пишем в статье:

Лайфхаки

Новые розетки, выключатели в предварительно смонтированные отверстия можно устанавливать самостоятельно. Для этого из инструментов понадобится только отвертка.

Также можно попытаться установить плинтус, но для этого понадобится, как минимум, ударная дрель или шуруповерт.

Цены в зависимости от типа плинтуса следующие:

пластиковый. Стоимость установки 50−100 грн за метр погонный;

деревянный — 100−150 грн за метр погонный;

ламинированный или МДФ — 90−190 грн за метр погонный;

металлический или алюминиевый — 120−200 грн за метр погонный.

Всегда анализируйте, есть ли альтернатива выбранным материалам. Например, для пола можно взять паркет (примерно 800 грн/м²), а можно ламинат (приблизительно 300 грн/м²). И дело не только в экономии на начальной стоимости.

Если стены собираетесь покрывать декоративной штукатуркой, стоимость которой будет выходить примерно 500 грн/м², рассмотрите вариант более дешевой версии — использование обычной краски. С ней получится около 150 грн/м². А выбор цвета и текстуры проблем не вызывает.

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