Как сэкономить во время ремонта (лайфхаки) — Finance.ua
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Как сэкономить во время ремонта (лайфхаки)

Личные финансы
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Как сэкономить во время ремонта (лайфхаки)
Как сэкономить во время ремонта (лайфхаки)
Экономный ремонт возможен при правильном планировании затрат, поиске альтернатив и определении выгодных решений.
Finance.ua пообщался со специалистами в области современных ремонтов, узнал у них определенные секреты. Об этом мы пишем в статье:

Как сэкономить на ремонте квартиры без потери качества

Лайфхаки
Новые розетки, выключатели в предварительно смонтированные отверстия можно устанавливать самостоятельно. Для этого из инструментов понадобится только отвертка.
Также можно попытаться установить плинтус, но для этого понадобится, как минимум, ударная дрель или шуруповерт.
Цены в зависимости от типа плинтуса следующие:
  • пластиковый. Стоимость установки 50−100 грн за метр погонный;
  • деревянный — 100−150 грн за метр погонный;
  • ламинированный или МДФ — 90−190 грн за метр погонный;
  • металлический или алюминиевый — 120−200 грн за метр погонный.
Всегда анализируйте, есть ли альтернатива выбранным материалам. Например, для пола можно взять паркет (примерно 800 грн/м²), а можно ламинат (приблизительно 300 грн/м²). И дело не только в экономии на начальной стоимости.
Если стены собираетесь покрывать декоративной штукатуркой, стоимость которой будет выходить примерно 500 грн/м², рассмотрите вариант более дешевой версии — использование обычной краски. С ней получится около 150 грн/м². А выбор цвета и текстуры проблем не вызывает.
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Платежные карты банков Украины

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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