В Киеве упростили оформление технических паспортов на имущество — Finance.ua
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В Киеве упростили оформление технических паспортов на имущество

Личные финансы
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В Киеве упростили оформление технических паспортов на имущество
В Киеве упростили оформление технических паспортов на имущество
В столице упростили доступ к услугам по технической инвентаризации недвижимости. Теперь заказать техпаспорт БТИ можно не только в офисе коммунального предприятия, но и в Центрах предоставления админуслуг (ЦПАУ) Киева.
Об этом сообщил директор Департамента коммунальной собственности города Киева Андрей Гудзь.
Киевляне могут обратиться за услугой по телефону, онлайн через сайт БТИ или лично — в офис на ул. Трехсвятительской, 4-В или в любой ЦПАУ столицы.

Цены

По словам Гудзя, стоимость изготовления технических паспортов снизилась на 10−20%. Это удалось сделать благодаря внутренним управленческим изменениям без потери качества или нарушения норм законодательства.
Он также напомнил, что цены на услуги БТИ зависят только от сроков исполнения. Поэтому обращаться к посредникам и переплачивать бессмысленно.

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В КП «Киевское городское бюро технической инвентаризации» отмечают, что у них нет филиалов или представительств в других локациях. Все техпаспорта производятся исключительно в официальном офисе на Трехсвятительской. Предприятия с похожими названиями, которые работают по другим адресам, не имеют никакого отношения к Киевсовету.

Данные сразу вносятся в электронную систему

Технические паспорта оформляют в соответствии с действующим законодательством и с использованием Реестра строительной деятельности. Информацию об инвентаризации вносят в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССС).
Напомним, пользователи «Дія» будут получать уведомления, если их снимут с места регистрации по заявлению собственника жилья. Уведомления будут поступать в приложение «Дія» в случаях, когда человека снимают с регистрации по инициативе владельца дома или квартиры. Раньше об этом можно было не знать годами.

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Чтобы получить такое уведомление, ваши персональные данные и налоговый номер должны быть внесены в Реестр территориальной общины.
Если вы решили реализовать квартиру, важно заранее приготовить все нужные документы. Их отсутствие может задержать сделку или даже сделать ее невозможной. По ссылке рассказываем, какие документы нужны для продажи жилья на вторичном рынке. Но перед началом процедуры продажи проверьте, нет ли юридических препятствий, и только после этого собирайте документы.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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