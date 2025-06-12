В Киеве упростили оформление технических паспортов на имущество — Finance.ua

В Киеве упростили оформление технических паспортов на имущество Сегодня 17:33 — Личные финансы

В Киеве упростили оформление технических паспортов на имущество

В столице упростили доступ к услугам по технической инвентаризации недвижимости. Теперь заказать техпаспорт БТИ можно не только в офисе коммунального предприятия, но и в Центрах предоставления админуслуг (ЦПАУ) Киева.

Об этом сообщил директор Департамента коммунальной собственности города Киева Андрей Гудзь.

Киевляне могут обратиться за услугой по телефону, онлайн через сайт БТИ или лично — в офис на ул. Трехсвятительской, 4-В или в любой ЦПАУ столицы.

Цены

По словам Гудзя, стоимость изготовления технических паспортов снизилась на 10−20%. Это удалось сделать благодаря внутренним управленческим изменениям без потери качества или нарушения норм законодательства.

Он также напомнил, что цены на услуги БТИ зависят только от сроков исполнения. Поэтому обращаться к посредникам и переплачивать бессмысленно.

В КП «Киевское городское бюро технической инвентаризации» отмечают, что у них нет филиалов или представительств в других локациях. Все техпаспорта производятся исключительно в официальном офисе на Трехсвятительской. Предприятия с похожими названиями, которые работают по другим адресам, не имеют никакого отношения к Киевсовету.

Данные сразу вносятся в электронную систему

Технические паспорта оформляют в соответствии с действующим законодательством и с использованием Реестра строительной деятельности. Информацию об инвентаризации вносят в Единую государственную электронную систему в сфере строительства (ЕГЭССС).

Напомним, пользователи «Дія» будут получать уведомления, если их снимут с места регистрации по заявлению собственника жилья. Уведомления будут поступать в приложение «Дія» в случаях, когда человека снимают с регистрации по инициативе владельца дома или квартиры. Раньше об этом можно было не знать годами.

Чтобы получить такое уведомление, ваши персональные данные и налоговый номер должны быть внесены в Реестр территориальной общины.

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