Ошибочно подали налоговую отчетность: что делать — Finance.ua
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Ошибочно подали налоговую отчетность: что делать

Личные финансы
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Налогового кодекса Украины Налоговая декларация подается за отчетный период в установленные Налоговым кодексом сроки контролирующему органу, в котором состоит на учете налогоплательщик.
Об этом сообщает ГНС в Ивано-Франковской области.
Налогоплательщик обязан за каждый установленный НКУ отчетный период, в котором возникают объекты налогообложения, или в случае наличия показателей, подлежащих декларированию, в соответствии с требованиями НКУ подавать налоговые декларации по каждому отдельному налогу, плательщиком которого он является. Этот абзац применяется ко всем налогоплательщикам, в том числе плательщикам, состоящим на упрощенной системе налогообложения учета и отчетности.
Плательщики, определенные п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 НКУ, а также плательщики, имеющие действующие (в том числе приостановленные) лицензии на право осуществления деятельности с подакцизной продукцией, подлежащей лицензированию согласно законодательству, обязаны за каждый установленный НКУ отчетный период подавать налоговые декларации независимо от того, проводили ли такие плательщики хозяйственную деятельность в отчетном периоде (абзац второй п. 49.2 шт. 1 ст. 49 НКУ).
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Согласно п. 49.8. ст. 49 НКУ принятие налоговой декларации является обязанностью контролирующего органа. При принятии налоговой декларации уполномоченное должностное лицо контролирующего органа, в котором состоит на учете налогоплательщик, обязано проверить наличие и достоверность заполнения всех обязательных реквизитов, предусмотренных пп. 48.3 и 48.4 ст. 48 НКУ. Иные показатели, указанные в налоговой декларации налогоплательщика, до ее принятия проверке не подлежат.
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В случае если в будущих налоговых периодах (с учетом сроков давности, определенных ст. 102 НКУ) налогоплательщик самостоятельно (в том числе по результатам электронной проверки) выявляет ошибки, содержащиеся в ранее предоставленной им налоговой декларации (кроме ограничений, определенных ст. 50 НКУ), он обязан прислать уточняющий расчет в такую ​​налоговую декларацию по форме действующего на время предоставления уточняющего расчета (абзац первый п. 50.1 ст. 50 НКУ).
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Таким образом, в случае ошибочного предоставления налоговой отчетности (предоставлена ​​отчетность, которую вообще не нужно подавать или предоставлена ​​не в тот контролирующий орган) налогоплательщику необходимо:
до истечения предельного срока предоставления такой налоговой отчетности предоставить налоговую отчетность с признаком «Отчетная новая» и уменьшить налоговое обязательство;
после предельного срока предоставления такой налоговой отчетности и возникновения налоговых обязательств предоставить налоговую отчетность с признаком «Уточняющая» и уменьшить налоговое обязательство.
По материалам:
Finance.ua
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