Ложь в декларациях: какие самые большие претензии были у НАПК в 2021 году (инфографика) — Finance.ua

Ложь в декларациях: какие самые большие претензии были у НАПК в 2021 году (инфографика)

Сегодня 12:46 — Казна и Политика

Бизнесмен

Национальное агентство по предотвращению коррупции в прошлом году провело полную проверку более тысячи деклараций политиков и чиновников. Были обнаружены недостоверные сведения на сумму свыше 1,2 млрд гривен.

Рекорд принадлежит нардепу от «Оппозиционной платформы — За життя» Виктору Медведчуку: в его декларации НАПК нашло недостоверных сведений на сумму 73,1 млн грн.

Так, депутат не указал в декларации земельный участок и дом в Киеве, земельный участок в Крыму и четыре автомобиля (Mercedes-Benz Maybach S650, Mercedes-Benz S500 4 Matic, Toyota Land Cruiser 200, Renault Duster).

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В декларации депутата Одесского облсовета Олега Кутателадзе обнаружили недостоверные сведения, по оценке НАПК, на 64,5 млн грн. Он не подал несколько машиномест, указал недостоверные сведения о земельных участках и домах жены.

У еще одного депутата этого облсовета — Ивана Фурсина — недостоверные сведения, как утверждают в Агентстве, на 45,1 млн. Фурсин, в частности, не задекларировал земельный участок в Киевской области и квартиру в столице.

У чиновника Государственной фискальной службы Германа Андеса в 2021 году НАПК нашло в декларации несоответствий на 64,5 млн грн. Он, в частности, забыл указать землю в Киевской области, квартиру в Киеве и часть дохода.

Присяжный Хмельницкого городского районного суда Сергей Хома «ошибся» в декларации на 57,7 млн грн, сообщает НАПК. Он, в частности, не указал наличие в собственности корпоративных прав и прав собственности на 21 вид криптовалюты.

Кроме того, в декларации чиновника Госаудитслужбы Луганской области Леонида Березинского НАПК нашло недостоверных сведений на 46,1 млн грн, у заместителя директора «Укрспирта» Инги Бордуновой — на 41,4 млн грн, у депутата Львовского облсовета Романа Демчина — на 39,5 млн грн грн, у депутата Черновицкого облсовета Ивана Семенюка — на 36,5 млн грн, у депутата Каменского райсовета Черкасской области Сергея Гапченко — на 33,1 млн грн.

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