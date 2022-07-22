Подаётся ли декларация за объекты недвижимости, на которые установлены нулевые ставки — Finance.ua
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Подаётся ли декларация за объекты недвижимости, на которые установлены нулевые ставки

Казна и Политика
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Главное управление ГНС в Винницкой области сообщает, что ставки налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка для объектов жилой и/или нежилой недвижимости, находящихся в собственности физических и юридических лиц, устанавливаются по решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных общин, созданных согласно закону и перспективному плану формирования территорий общин, в зависимости от местоположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости в размере, не превышающем 1,5 процента размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 кв. метр базы налогообложения.
Об этом сообщило Главное управление ГНС в Винницкой области.
Нормы предусмотрены п.п. 266.5.1 п. 266.5 ст. 266 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ).
Согласно п.п. 266.7.5 п. 266.2 ст. 266 НКУ, плательщики налога — юридические лица самостоятельно рассчитывают сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и не позднее 20 февраля этого же года подают контролирующему органу по местонахождению объекта/объектов налогообложения декларацию по налогу на недвижимое имущество, отличное от земельного участка (далее — Декларация) по форме, установленной в порядке, предусмотренном ст. 46 НКУ, с разбивкой годовой суммы равными частями поквартально.
Относительно вновь созданного (нововведенного) объекта жилой и/или нежилой недвижимости декларация юридическим лицом — плательщиком подается в течение 30 календарных дней со дня возникновения права собственности на такой объект, а налог уплачивается начиная с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект.
Форма Декларации, утвержденная приказом Министерства финансов Украины от 10.04.2015 № 408 (в редакции приказа Министерства финансов Украины от 15.11.2018 № 897), предусматривает заполнение приложения 1 (для объектов жилой недвижимости) и приложения 2 (для объектов недвижимости), являющихся ее неотъемлемой частью.
Согласно примечанию 10 информации к приложению 1 (приложению 2) к Декларации в графе 13 «Ставка (%)» разд. І «Расчет налогового обязательства» приложения 1 (приложения 2) указывается ставка налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, определенная решением органа местного самоуправления в соответствии с п.п. 266.5.1 п. 266.5 ст. 266 НКУ.
Таким образом, за объекты жилой и/или нежилой недвижимости, которые находятся в собственности юридических лиц, по которым по решению сельского, поселкового или городского совета установлены нулевые ставки, Декларация подается на общих основаниях.
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По материалам:
Finance.ua
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