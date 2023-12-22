Ощадбанк продлил срок действия всех карт до конца марта — Finance.ua

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Ощадбанк продлил срок действия всех карт до конца марта

Финтех и Карты
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Ощадбанк продлил срок действия всех карт до конца марта
Ощадбанк продлил срок действия всех карт до конца марта
Ощадбанк продлил срок действия своих платежных карт до 31 марта 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 марта 2024 года», — говорится в сообщении.
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Продление происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.
«Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время», — подчеркнули в финучреждении.
В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате и т. д.

Справка Finance.ua:

  • в августе этого года Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Решение принято из-за военного положения в Украине;
  • Ощадбанк сообщил об изменениях в тарифах для держателей некоторых платежных карт. Новшества заработали с 1 октября текущего года;
  • Ощадбанк с 1 декабря ввел более лояльные карточные тарифы для физических лиц, в частности, переводы между картами банка стали бесплатными.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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