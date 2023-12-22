Ощадбанк продлил срок действия всех карт до конца марта — Finance.ua

Ощадбанк продлил срок действия всех карт до конца марта
Ощадбанк продлил срок действия своих платежных карт до 31 марта 2024 года.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«В связи с военным положением Ощадбанк для удобства клиентов продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 марта 2024 года», — говорится в сообщении.
Продление происходит автоматически для карт, срок которых истекает начиная с февраля 2022 года.
«Если новая карта уже перевыпущена, пожалуйста, обратитесь в отделение Ощадбанка для ее получения в удобное для вас время», — подчеркнули в финучреждении.
В случае истечения срока действия такие карты продолжат полноценно работать: ими можно рассчитываться в торгово-сервисной сети, снимать наличные в банкомате
и т. д.
Справка Finance.ua:
- в августе этого года Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Решение принято из-за военного положения в Украине;
- Ощадбанк сообщил об изменениях в тарифах для держателей некоторых платежных карт. Новшества заработали с 1 октября текущего года;
- Ощадбанк с 1 декабря ввел более лояльные карточные тарифы для физических лиц, в частности, переводы между картами банка стали бесплатными.
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