Ощадбанк сделал предупреждение клиентам, получающим пенсии на карты — Finance.ua

Ощадбанк сделал предупреждение клиентам, получающим пенсии на карты Сегодня 16:17 — Финтех и Карты

Ощадбанк сделал предупреждение клиентам, получающим пенсии на карты

Пенсионерам, банковская карта которых приостановлена или закончилась до апреля 2022 года, все равно продолжает зачисляться пенсия, где бы они ни находились. И только в случае смерти пенсионера блокируется его банковский счёт.

Об этом сообщила начальница филиала Донецкое областное управление АО «Ощадбанк» Анна Прасол на брифинге, передает Укринформ.

«Банк — как агент, уполномоченный зачислять средства на карты пенсионеров. Начисление этих пенсий осуществляет Пенсионный фонд Украины, а мы уже осуществляем, согласно спискам, зачисление именно на карты. На сегодняшний день у нас есть карты, действие которых пролонгировано, это те, срок действия которых истек в апреле 2022 года, а те, действие которых истекло до апреля 2022 года, к сожалению, сегодня в статусе временно приостановленных. То есть клиенты должны обратиться в банк и получить новую карту. Но на счет этих карт мы все же продолжим засчитывать пенсию, если Пенсионный фонд ее начисляет», — пояснила Прасол.

Читайте также Ощадбанк предупредил клиентов о новых правилах с 1 декабря

Она подчеркнула, что это касается всех пенсионеров — клиентов Ощадбанка. И, в частности, тех, кто сейчас находится на захваченных территориях, в том числе и на территориях, оккупированных еще в 2014 году.

Это касается и клиентов, которые находятся на оккупированной территории. И если мы получаем информацию о смерти клиента, а мы ее получаем официально от Пенсионного фонда, мы, согласно своим внутренним документам, блокируем его счет для того, чтобы ожидать уже обращения", — пояснила Прасол.

Читайте также Ощадбанк анонсировал новые карточные тарифы для физлиц

По ее словам, если на банковской карте пенсионера есть средства, которые были зачислены после его смерти, банк их возвращает в Пенсионный фонд, а если там есть деньги, которые, например, больше года накапливались, то эти средства ожидают своего наследника.

«После официальных обращений документов в банк мы ожидаем наследника, который получит эти средства. Есть и другие источники. К примеру, к нам обращаются нотариусы, к которым обращаются наследники <…> И если мы получаем официальную информацию о смерти того или иного пенсионера, мы блокируем счет, чтобы минимизировать какие-то мошеннические действия», — сказала руководитель областного филиала Ощадбанка.

Читайте также Председатель правления Ощадбанка спрогнозировал, когда можно будет приватизировать банк

Если же банк не владеет официальной информацией о смерти пенсионера и не владеет этой информацией Пенсионный фонд, банк будет продолжать зачислять средства.

«Но, насколько я понимаю, обычно Пенсионный фонд владеет информацией. Они очень быстро, очень активно реагируют и передают информацию в банк. И мы возвращаем деньги государству», — заявила Прасол.

Она также напомнила, что Ощадбанк на сегодняшний день пролонгировал все платежные карты, срок действия которых истек с апреля 2022 года, до 1 января 2024 года, «то есть уже почти два года они пролонгированы».

Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.