Ощадбанк сделал предупреждение клиентам, получающим пенсии на карты — Finance.ua
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Ощадбанк сделал предупреждение клиентам, получающим пенсии на карты

Финтех и Карты
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Ощадбанк сделал предупреждение клиентам, получающим пенсии на карты
Ощадбанк сделал предупреждение клиентам, получающим пенсии на карты
Пенсионерам, банковская карта которых приостановлена или закончилась до апреля 2022 года, все равно продолжает зачисляться пенсия, где бы они ни находились. И только в случае смерти пенсионера блокируется его банковский счёт.
Об этом сообщила начальница филиала Донецкое областное управление АО «Ощадбанк» Анна Прасол на брифинге, передает Укринформ.
«Банк — как агент, уполномоченный зачислять средства на карты пенсионеров. Начисление этих пенсий осуществляет Пенсионный фонд Украины, а мы уже осуществляем, согласно спискам, зачисление именно на карты. На сегодняшний день у нас есть карты, действие которых пролонгировано, это те, срок действия которых истек в апреле 2022 года, а те, действие которых истекло до апреля 2022 года, к сожалению, сегодня в статусе временно приостановленных. То есть клиенты должны обратиться в банк и получить новую карту. Но на счет этих карт мы все же продолжим засчитывать пенсию, если Пенсионный фонд ее начисляет», — пояснила Прасол.
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Она подчеркнула, что это касается всех пенсионеров — клиентов Ощадбанка. И, в частности, тех, кто сейчас находится на захваченных территориях, в том числе и на территориях, оккупированных еще в 2014 году.
Это касается и клиентов, которые находятся на оккупированной территории. И если мы получаем информацию о смерти клиента, а мы ее получаем официально от Пенсионного фонда, мы, согласно своим внутренним документам, блокируем его счет для того, чтобы ожидать уже обращения", — пояснила Прасол.
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По ее словам, если на банковской карте пенсионера есть средства, которые были зачислены после его смерти, банк их возвращает в Пенсионный фонд, а если там есть деньги, которые, например, больше года накапливались, то эти средства ожидают своего наследника.
«После официальных обращений документов в банк мы ожидаем наследника, который получит эти средства. Есть и другие источники. К примеру, к нам обращаются нотариусы, к которым обращаются наследники <…> И если мы получаем официальную информацию о смерти того или иного пенсионера, мы блокируем счет, чтобы минимизировать какие-то мошеннические действия», — сказала руководитель областного филиала Ощадбанка.
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Если же банк не владеет официальной информацией о смерти пенсионера и не владеет этой информацией Пенсионный фонд, банк будет продолжать зачислять средства.
«Но, насколько я понимаю, обычно Пенсионный фонд владеет информацией. Они очень быстро, очень активно реагируют и передают информацию в банк. И мы возвращаем деньги государству», — заявила Прасол.
Она также напомнила, что Ощадбанк на сегодняшний день пролонгировал все платежные карты, срок действия которых истек с апреля 2022 года, до 1 января 2024 года, «то есть уже почти два года они пролонгированы».
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По материалам:
Укрінформ
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