Ощадбанк продлил льготные тарифы на эквайринг до конца года — Finance.ua
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Ощадбанк продлил льготные тарифы на эквайринг до конца года

Финтех и Карты
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Ощадбанк продлил льготные тарифы на эквайринг до конца года
Ощадбанк продлил льготные тарифы на эквайринг до конца года
Ощадбанк продолжит обслуживание торговых предприятий по действующим льготным условиям.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Несмотря на повышение международных платежных систем ставки интерчейндж с 1 декабря 2022 года, Ощадбанк продолжает обслуживание торговых предприятий на действующих льготных условиях», — говорится в сообщении.
Так, с 1 декабря и до конца текущего года для клиентов Ощадбанка остается действующей комиссия на уровне 1,3% за прием платежей.
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«Как один из ключевых игроков рынка эквайринга мы стараемся всячески поддерживать бизнес, который, несмотря на войну, множество связанных с этим трудностей, работает для поддержки украинской экономики и каждого украинца. Еще в начале войны, чтобы бизнес мог адаптироваться к новым реалиям, Ощад отменил комиссию за эквайринг на первые несколько месяцев. Оставляем действующий льготный тариф без изменений. Это позволяет банку продолжать развитие бизнеса и обеспечивать стабильный уровень услуг безналичных платежей», — отметил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.
Напомним, международные платежные системы повышают ставки интерчейнджа с 1 декабря 2022 года. Однако ПриватБанк также оставляет действующие льготные тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий.

Справка Finance.ua:

  • интерчейндж — комиссионное вознаграждение за каждую операцию с использованием платежной карты, проведенную напрямую или косвенно (через третье лицо) между банком-эквайром и банком — эмитентом такой карты. Интерчейндж является составной частью комиссии за услуги эквайринга. Комиссия за услуги эквайринга оплачивается банку-эквайру за каждую операцию, проведенную на его оборудовании при оплате товаров и услуг с помощью платежных карт.
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По материалам:
Finance.ua
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