Ощадбанк продлил льготные тарифы на эквайринг до конца года — Finance.ua

Ощадбанк продлил льготные тарифы на эквайринг до конца года Вчера 15:28 — Финтех и Карты

Ощадбанк продлил льготные тарифы на эквайринг до конца года

Ощадбанк продолжит обслуживание торговых предприятий по действующим льготным условиям.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

«Несмотря на повышение международных платежных систем ставки интерчейндж с 1 декабря 2022 года, Ощадбанк продолжает обслуживание торговых предприятий на действующих льготных условиях», — говорится в сообщении.

Так, с 1 декабря и до конца текущего года для клиентов Ощадбанка остается действующей комиссия на уровне 1,3% за прием платежей.

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«Как один из ключевых игроков рынка эквайринга мы стараемся всячески поддерживать бизнес, который, несмотря на войну, множество связанных с этим трудностей, работает для поддержки украинской экономики и каждого украинца. Еще в начале войны, чтобы бизнес мог адаптироваться к новым реалиям, Ощад отменил комиссию за эквайринг на первые несколько месяцев. Оставляем действующий льготный тариф без изменений. Это позволяет банку продолжать развитие бизнеса и обеспечивать стабильный уровень услуг безналичных платежей», — отметил Антон Тютюн, заместитель председателя правления Ощадбанка.

Напомним, международные платежные системы повышают ставки интерчейнджа с 1 декабря 2022 года. Однако ПриватБанк также оставляет действующие льготные тарифы на прием безналичной оплаты картами для торговых предприятий.

Справка Finance.ua:

интерчейндж — комиссионное вознаграждение за каждую операцию с использованием платежной карты, проведенную напрямую или косвенно (через третье лицо) между банком-эквайром и банком — эмитентом такой карты. Интерчейндж является составной частью комиссии за услуги эквайринга. Комиссия за услуги эквайринга оплачивается банку-эквайру за каждую операцию, проведенную на его оборудовании при оплате товаров и услуг с помощью платежных карт.

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