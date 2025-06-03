Тигипко рассказал о планах по продаже доли monobank — Finance.ua
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Тигипко рассказал о планах по продаже доли monobank

Финтех и Карты
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Тигипко рассказал о планах по продаже доли monobank
Тигипко рассказал о планах по продаже доли monobank
Основатель и владелец группы ТАС Сергей Тигипко продолжает вкладывать средства в monobank — виртуальный банк на базе Универсал Банка, входящего в состав его бизнес-группы. По словам бизнесмена, проект растет быстрыми темпами, поэтому требует регулярной финансовой поддержки.
Об этом Тигипко заявил на форуме Forbes Money в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.
Во время выступления он отметил, что хорошо понимает, сколько стоит стоимость проекта mono, в который входят ООО «Финтех Бенд» и Универсал Банк. Поэтому в нынешних условиях рассматривает возможность продать лишь незначительную долю — до 10%, и только в случае, если найдется очень мощный инвестор.
«Это нужно только для того, чтобы, когда ситуация изменится, инвестиционный климат улучшится, и появится спрос на финансовые активы — а это будет первый интересующий инвесторов спрос — мы могли бы продать большую часть», — пояснил он.
Тигипко добавил, что пока не получал никаких предложений по покупке доли в Универсал Банке. По его мнению, ни один украинский инвестор не сможет позволить себе такое соглашение.
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Напомним, в 2022 году соучредитель monobank Олег Гороховский заявлял, что продажа monobank за $1 млрд консорциума инвесторов могла бы вывести банк на IPO и увеличить его стоимость до $3 млрд. Однако некоторые акционеры monobank отказались от сделки. Среди возможных покупателей были инвестиционные компании Goldman Sachs, Mubadala, Dragon Capital, также холдинг LetterOne.
В 2023 году Гороховский уже заявлял, что не продаст monobank даже за миллиард долларов. Но реальная стоимость может быть установлена ​​только после войны.
По материалам:
Finance.ua
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