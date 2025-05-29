Ужесточение лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы — Finance.ua

Ужесточение лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы Сегодня 21:02 — Финтех и Карты

Ужесточение лимитов на переводы с карты на карту с июня: экономист опроверг мифы

Ужесточение лимитов на переводы с карты на карту до 100 тыс. грн со 150 тыс. грн, которое произойдет с июня, повлияет на тех, кто ведет предпринимательскую деятельность без уплаты налогов. На официально зарегистрированных предпринимателей это влиять не будет.

Об этом сообщил экономический эксперт Олег Пендзин в комментарии УНН.

С 1 июня ряд украинских банков готовятся к снижению лимитов на денежные переводы с карты на карту до 100 тыс. грн с текущих 150 тыс. грн. Несмотря на отмену соответствующих ограничений со стороны Национального банка Украины с 1 апреля 2025 года, меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг, подписанный более 50 банками и финансовыми учреждениями, остается в силе.

Согласно меморандуму, с 1 февраля 2025 года клиенты банков-подписантов со «средним» и «низким» уровнями риска имели возможность переводить 150 тыс. грн в месяц, а с 1 июня лимит будет установлен до 100 тыс. грн. грн в месяц. Для клиентов с «высоким» уровнем риска действует лимит в 50 тыс. грн.

В меморандуме отмечается, что при наличии документально подтвержденных доходов клиента, превышающих установленный на дату лимит, банки будут проводить переводы в пределах подтвержденного дохода.

Кроме того, клиент при обслуживании имеет право обратиться к Поставщику Платежных Услуг — участнику Меморандума с запросом для повышения установленного лимита с обязательным предоставлением документального подтверждения средств.

Экономический эксперт Олег Пендзин разъяснил, кому следует волноваться по поводу лимитов на переводы с карты на карту, а кому нет.

«На официально зарегистрированных предпринимателей, ФЛПов, это абсолютно никак не будет влиять. Также это не повлияет на рядового украинца», — заявил Пендзин.

По его словам, речь идет об ограничении исключительно перерасчетов между физическими лицами.

«Это не касается тех физических лиц, у которых довольно большие доходы и которые могут объяснить происхождение средств. Это повлияет в первую очередь на тех, кто осуществляет предпринимательскую деятельность без уплаты налогов, надлежащей регистрации. По большому счету ситуация абсолютно не критичная. Мы с вами прожили в ограничениях Национального банка Украины, когда был лимит 150 тыс. грн в месяц», — объясни Пендзин.

Также он отметил, что если человек официально продал квартиру, или у него есть очень высокий доход, или человек получил еще какие-то другие поступления, которые банк зафиксировал, финансовый мониторинг зафиксировал, то 100 тыс. грн не будет ограничением.

Справка Finance.ua:

на 1 июня 2025 года запланировано очередное усиление ограничений: лимит на исходные переводы для клиентов «среднего» и «низкого риска» будет снижен со 150 до 100 тыс. грн в месяц. Для клиентов «высокого риска» он останется на уровне 50 тыс. грн в месяц. Подтверждение доходов предусматривает получение документов/информации в электронной форме. Допускаются следующие документы: сформированные клиентом справки ОК5 и ОК7; налоговая декларация; зарплатные ведомости; подтверждение зачислений от государственных органов; подтвержденные доходы членов семей; документы, подтверждающие волонтерскую деятельность;

после введения лимитов на переводы средств с карты на карту их объемы снизились с 250 млрд грн до 170 млрд грн в месяц;

большинство украинских банков применяют ограничения в случае нетипичной активности на счете или превышения лимита на переводы. В первую очередь банк может заблокировать счет, который сочтет подозрительным.

УНН По материалам:

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