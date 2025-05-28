В НБУ рассказали, как будет работать реестр дропов — Finance.ua

В НБУ рассказали, как будет работать реестр дропов Сегодня 10:14 — Финтех и Карты

В НБУ рассказали, как будет работать реестр дропов

Еще в начале апреля Нацбанк заявил о том, что не будет продлевать ограничение 150 000 грн в месяц для переводов физлиц с карты на карту. Но анонсировал, что наработал концепцию реестра лиц, в отношении которых требуется усиленный контроль платежных операций. Речь идет о так называемом реестре дропов.

Об этом пишет dev.ua.

«Реестр дропов — это инструмент, который поможет поставщикам платежных услуг обмениваться информацией о дропах. Для того чтобы один раз задействовав клиента в дроп-схему, организаторы схем не могли переиспользовать его 5−10 раз в других разных банках. Каждый поставщик платежных услуг будет иметь собственные критерии платежных операций, которым потребуется усиленный контроль, исходя из особенностей его клиентской базы и линейки продуктов и каналов», — отметили в пресс-службе НБУ.

В Нацбанке добавили, что аномальное поведение меняется во времени и адаптируется к существующим правилам и критериям, но минимальные требования будут предметом отдельного нормативно-правового акта НБУ.

Как будет наполняться реестр

Задача наполнять реестр информацией возложена на поставщиков платежных услуг.

«То есть банк должен сам увидеть подозрительную активность клиента и определить, может ли он относить такого клиента к дропам и внести данные в реестр. Заметим, что физические лица не нарушают финансовое законодательство, они проводят аномальные или нетипичные платежи, не присущие обычному финансовому поведению, что может свидетельствовать об участии таких лиц в определенных схемах использования финансовой инфраструктуры в противоправных целях», — уточнили в Национальном банке.

В то же время на вопрос, может ли Нацбанк вернуться к регуляторным ограничениям по карточным операциям, там ответили неоднозначно, все же допустив такое развитие событий.

«При необходимости Национальный банк будет принимать дополнительные меры в соответствии со своим регуляторным мандатом, в том числе регуляторными ограничениями, которые будут соответствовать ситуации, которая сложится на рынке на момент их применения», — конкретизировали в пресс-службе НБУ.

Эффективность меморандума

В НБУ прокомментировали вопрос саморегулирования банков в этой ситуации, отметив, что соответствующий меморандум между украинскими финучреждениями выполняется и является эффективным.

«На данный момент мы видим, что по сравнению с ограничениями, которые налагал НБУ, Меморандум эффективен. Он в чем-то даже строже, чем те ограничения, которые сначала ввел Национальный банк», — отметили в пресс-службе регулятора.

Там добавили, что меморандум побуждает банки лучше изучить свою собственную клиентскую базу, и на основе этих данных уже установить более строгий лимит, а кроме того, меморандум ограничивает в том числе операции со счета на счет, то есть с использованием IBAN.

«Уже после введения ограничений НБУ наблюдался существенный рост платежей по IBAN. Одна часть — это действительно определенное количество клиентов свои обычные операции перевела в IBAN. Но отдельные дроп-организаторы заблаговременно организовали схемы дроп на уровне IBAN-ов», — уточнили в НБУ.

Соответственно, именно поэтому, по мнению Нацбанка, меморандум выполняет свою роль в ограничении.

Кроме того, в НБУ отметили, что проводят работу с рынком в плане развития собственных систем мониторинга банков, и Нацбанк готовит сводные рекомендации по всем наработкам и опыту для того, чтобы дать банкам и поставщикам платежных услуг общее понимание, куда им нужно двигаться в этом вопросе.

«НБУ планирует также создать всеобщую регуляцию, которая определит минимально необходимые обязанности банков и поставщиков платежных услуг по мониторингу дроп-операций. Если мы будем видеть, что не все игроки ответственно относятся к этому вопросу, Национальный банк будет реагировать прямо в поле надзорных действий», — конкретизировали в Нацбанке.

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