Alliance bank выпустил карту «Игровая» с динамичным кэшбэком до 50% — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Alliance bank выпустил карту «Игровая» с динамичным кэшбэком до 50% Сегодня 10:50 — Финтех и Карты

Alliance bank выпустил карту «Игровая» с динамичным кэшбэком до 50%

В приложении Alliance появился новый продукт — дебетовая карта « Игровая », которая объединяет выгодные условия с элементами игры. Она предлагает динамичный кэшбек — от 0,5% до 50%, который рандомно определяется во время покупки.

Эта виртуальная карта создана специально для тех, кто увлекается компьютерными играми, кино, книгами и активно пользуется развлекательными сервисами.

Что важно знать о карте «Игровая»:

✔ Рандомный кэшбэк на развлечения и досуг — от 0,5% до 50% (возможны варианты: 0,5%, 1%, 2%, 5%, 10%, 20%, 30% или 50%).

✔ Карта выпускается только в виртуальном формате — за пару кликов в приложении Alliance.

Кэшбэк начисляется при покупках в таких категориях:

компьютерные игры

образование и книги

кинотеатры

развлечения и отдых

Карта идеально подойдет тем, кто хочет получать максимум от гейминга, чтения и досуга. Оплата игр или развлечений картой «Игровая» не просто возвращает назад часть средств, но и добавляет элемент лотереи — каждая покупка может обернуться приятным случайным кэшбэком.

Подробнее об условиях:

✔ открытие карты, обслуживание и P2P-переводы — бесплатные

✔ комиссия за снятие наличных в Украине — всего 0,8%

✔ безлимитные переводы между картами Alliance bank

✔ на P2P-переводы в другие банки действует месячный лимит — до 150 000 грн

✔ расходы в интернете — без комиссий, лимитов и ограничений

✔ кэшбэк начисляется на покупки от 200 грн

✔ максимальная сумма кэшбэка в месяц — 500 грн

Оформить карту можно прямо сейчас в приложении Alliance — это занимает пару минут. А если вы достигнете месячного лимита кэшбэка в 500 грн по карте «Игровая», вы сможете продолжить получать кэшбэк с картой «Стартовая» в этом же приложении. В первый месяц после открытия на неё действует кэшбэк 30% на все покупки, а дальше — постоянный кэшбэк 1% без ограничений.

Если вы ещё не пользуетесь приложением Alliance , его можно установить по ссылке.

Alliance bank По материалам:

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