Крупнейший банк Таиланда начал блокировать счета россиян — Finance.ua

Крупнейший банк Таиланда начал блокировать счета россиян Сегодня 18:00 — Финтех и Карты

Крупнейший банк Таиланда начал блокировать счета россиян

Банковские карты главного банка Таиланда — Bangkok Bank — перестали работать у тысяч россиян: они массово обращаются в отделения банка, чтобы выяснить причины.

Об этом сообщает российское издание The Moscow Times.

По словам пострадавших, банк позволяет снять наличные, но отказывает в дальнейшем обслуживании счетов. В дальнейшем пользоваться картами могут только те граждане россии, у которых долгосрочная виза, состоят в браке с гражданами Таиланда или владеют недвижимостью в стране.

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По данным посольства, в Таиланде постоянно проживает от 40 до 50 тысяч россиян.

Bangkok Bank — крупнейший коммерческий банк Таиланда и один из ведущих в Юго-Восточной Азии. Он обслуживает более 17 миллионов клиентов и располагает большой сетью отделений по всему миру.

Официальных заявлений от банка пока не было. Но, вероятно, ограничения связаны с недавним разоблачением масштабной схемы отмывания средств.

Економічна Правда По материалам:

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