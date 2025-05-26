Криптостартап Weld объявил о прекращении работы в Украине — Finance.ua
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Криптостартап Weld объявил о прекращении работы в Украине

Финтех и Карты
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Криптостартап Weld объявил о прекращении работы в Украине
Криптостартап Weld объявил о прекращении работы в Украине
Украинский криптовалютный стартап Weld прекращает свою деятельность в Украине.
Об этом говорится в сообщении компании Telegram. Соответствующим сообщением также поделился и участник форума Finance.ua.
Причиной в компании называют «действующие в Украине военные и регуляторные ограничения».
Также в Weld просят пользователей снять все средства со своих карт и кошельков до 30 июня. После этой даты доступ может быть ограничен.
«Если у вас возникнут проблемы с выводом средств, напишите непосредственно по адресу @alexeybobok. Спасибо, что вы с нами», — говорится в сообщении.
Криптостартап Weld объявил о прекращении работы в Украине
Отметим также, что Telegram — единственная платформа, где наши журналисты смогли найти сообщения о прекращении работы стартапа в Украине. В то же время, под последним сообщением в Instagram, датированном 20 января 2025 года, пользователи делятся проблемами, которые пока что остаются без реакции со стороны компании.
Криптостартап Weld объявил о прекращении работы в Украине
Напомним, Weld Money — это украинский финтех-стартап, занимавшийся разработкой сервиса криптовалютных платежных карт.
В сентябре 2022 года украинский банк Unex Bank, компания Mastercard и финтех-стартап Weld Money запустили первую в Украине криптовалютную платежную карту weld, позволявшую рассчитываться криптовалютой за товары и услуги везде, где доступны безналичные оплаты.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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