Криптостартап Weld объявил о прекращении работы в Украине — Finance.ua

Криптостартап Weld объявил о прекращении работы в Украине Сегодня 16:37 — Финтех и Карты

Криптостартап Weld объявил о прекращении работы в Украине

Украинский криптовалютный стартап Weld прекращает свою деятельность в Украине.

Об этом говорится в сообщении компании Telegram. Соответствующим сообщением также поделился и участник форума Finance.ua.

Причиной в компании называют «действующие в Украине военные и регуляторные ограничения».

Также в Weld просят пользователей снять все средства со своих карт и кошельков до 30 июня. После этой даты доступ может быть ограничен.

«Если у вас возникнут проблемы с выводом средств, напишите непосредственно по адресу @alexeybobok . Спасибо, что вы с нами», — говорится в сообщении.

Отметим также, что Telegram — единственная платформа, где наши журналисты смогли найти сообщения о прекращении работы стартапа в Украине. В то же время, под последним сообщением в Instagram, датированном 20 января 2025 года, пользователи делятся проблемами, которые пока что остаются без реакции со стороны компании.

Напомним, Weld Money — это украинский финтех-стартап, занимавшийся разработкой сервиса криптовалютных платежных карт

В сентябре 2022 года украинский банк Unex Bank, компания Mastercard и финтех-стартап Weld Money запустили первую в Украине криптовалютную платежную карту weld, позволявшую рассчитываться криптовалютой за товары и услуги везде, где доступны безналичные оплаты.

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