Рейтинг банков: где украинцы хранят больше всего сбережений — Finance.ua
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Рейтинг банков: где украинцы хранят больше всего сбережений

Кредит&Депозит
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Рейтинг банков: где украинцы хранят больше всего сбережений
Рейтинг банков: где украинцы хранят больше всего сбережений
По состоянию на 1 октября 2022 года в 67 банках находилось 861,2 млрд гривен средств физических лиц. Больше всего вкладов в государственном ПриватБанке — 301,3 млрд гривен.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка.
По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк — 151,0 млрд гривен.

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Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 51,5 млрд гривен, Альфа-Банк — 44,7 млрд гривен.
На пятом месте частный Универсал Банк — 42,4 млрд гривен.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

  • Как показывает обзор портала Минфин, небольшие банки почти не меняли уровень депозитных ставок. Но за последние две недели многие банки пересмотрели свою депозитную политику: сразу 5 банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн снизили доходность вкладов во всех валютах, остальные 5 — повысили;
  • средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в октябре, выросла на 0,1 п.п по сравнению с сентябрем — до 9,2% годовых.
  • Национальный банк в сотрудничестве с банками с 21 октября ввел новый инструмент, который позволит гражданам защитить свои гривневые сбережения от риска курсовых колебаний, а НБУ сохранить международные резервы.
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
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По материалам:
РБК-Україна
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