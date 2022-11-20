Рейтинг банков: где украинцы хранят больше всего сбережений — Finance.ua

Рейтинг банков: где украинцы хранят больше всего сбережений Сегодня 17:01 — Кредит&Депозит

Рейтинг банков: где украинцы хранят больше всего сбережений

По состоянию на 1 октября 2022 года в 67 банках находилось 861,2 млрд гривен средств физических лиц. Больше всего вкладов в государственном ПриватБанк е — 301,3 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк — 151,0 млрд гривен.

Читайте также: Депозиты по официальному курсу

Далее следуют банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк — 51,5 млрд гривен, Альфа-Банк — 44,7 млрд гривен.

На пятом месте частный Универсал Банк — 42,4 млрд гривен.

Таблица: РБК-Украина

Справка Finance.ua:

Как показывает обзор портала Минфин, небольшие банки почти не меняли уровень депозитных ставок. Но за последние две недели многие банки пересмотрели свою депозитную политику: сразу 5 банков с депозитным портфелем до 2 млрд грн снизили доходность вкладов во всех валютах, остальные 5 — повысили;

средняя ставка новых гривневых депозитов для домашних хозяйств, оформленных в октябре, выросла на 0,1 п.п по сравнению с сентябрем — до 9,2% годовых.

Национальный банк в сотрудничестве с банками с 21 октября ввел новый инструмент, который позволит гражданам защитить свои гривневые сбережения от риска курсовых колебаний, а НБУ сохранить международные резервы.



Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.