Ощадбанк предупредил держателей карт о тарифных изменениях с 1 октября — Finance.ua
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Ощадбанк предупредил держателей карт о тарифных изменениях с 1 октября

Финтех и Карты
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Ощадбанк предупредил держателей карт о тарифных изменениях с 1 октября
Ощадбанк предупредил держателей карт о тарифных изменениях с 1 октября
Государственный банк Ощадбанк сообщил об изменениях в тарифах для держателей некоторых платежных карт. Новации будут работать с 1 октября текущего года.
Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Кого коснутся изменения

Пользователям премиальных карт Mastercard World Elite, Visa Infinite (основных и дополнительных) по тарифным пакетам «Мой комфорт», «Мой счет», «Моя карта», «Зарплатный» предоставлена ​​возможность бесплатного снятия наличных в зарубежных банкоматах в пределах лимита по карте 10 тыс. грн (экв.) в месяц. Более лимита применяется комиссионное вознаграждение.
Также в Ощадбанке отмечают, что был изменен ряд тарифов по переводам средств через «Ощад 24», банкоматы, ИПТ и отделение банка. Новые тарифы будут действовать и на предоставление выписок по индивидуальному запросу, а также на оформление доверенностей и прочее.
Ознакомиться с изменениями в тарифах можно по ссылке или в отделениях Ощадбанка.

Справка Finance.ua:

  • ранее Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Решение принято из-за военного положения в Украине;
  • Ощадбанк начал оформление специальной цифровой карты «єВідновлення» для получения денежной помощи от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Карту можно открыть в Мобильном Ощаде;
  • пенсионеры и ВПЛ смогут пройти идентификацию в Ощадбанке по видеосвязи.
Кстати, портал Finance.ua давно анализирует предложения по картам в Украине. Чтобы помочь вам с выбором карты онлайн, у нас на сайте работает специальный сервис. С его помощью можно быстро и комфортно выбрать необходимый именно вам «пластик».

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По материалам:
Finance.ua
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