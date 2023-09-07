Ощадбанк предупредил держателей карт о тарифных изменениях с 1 октября — Finance.ua

Ощадбанк предупредил держателей карт о тарифных изменениях с 1 октября Сегодня 12:03 — Финтех и Карты

Ощадбанк предупредил держателей карт о тарифных изменениях с 1 октября

Государственный банк Ощадбанк сообщил об изменениях в тарифах для держателей некоторых платежных карт. Новации будут работать с 1 октября текущего года.

Об этом сообщается на сайте финучреждения.

Кого коснутся изменения

Пользователям премиальных карт Mastercard World Elite, Visa Infinite (основных и дополнительных) по тарифным пакетам «Мой комфорт», «Мой счет», «Моя карта», «Зарплатный» предоставлена ​​возможность бесплатного снятия наличных в зарубежных банкоматах в пределах лимита по карте 10 тыс. грн (экв.) в месяц. Более лимита применяется комиссионное вознаграждение.

Также в Ощадбанке отмечают, что был изменен ряд тарифов по переводам средств через «Ощад 24», банкоматы, ИПТ и отделение банка. Новые тарифы будут действовать и на предоставление выписок по индивидуальному запросу, а также на оформление доверенностей и прочее.

Ознакомиться с изменениями в тарифах можно по ссылке или в отделениях Ощадбанка.

Справка Finance.ua:

ранее Ощадбанк продлил срок действия всех платежных карт, в том числе для внутренне перемещенных лиц, до 31 декабря 2023 года. Решение принято из-за военного положения в Украине;

Ощадбанк начал оформление специальной цифровой карты «єВідновлення» для получения денежной помощи от государства на ремонт жилья, поврежденного из-за боевых действий. Карту можно открыть в Мобильном Ощаде;



пенсионеры и ВПЛ смогут пройти идентификацию в Ощадбанке по видеосвязи.

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