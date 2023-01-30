Ощадбанк подытожил доходы за 2022 год — Finance.ua

Ощадбанк подытожил доходы за 2022 год Сегодня 16:34 — Фондовый рынок

Несмотря на работу в условиях военного положения, банк сохранил стабильность работы и обеспечил прибыльную деятельность. Чистая прибыль Ощада по итогам 2022 года составляет 690 млн грн.

Об этом пишет пресс-служба банка.

По сравнению с 2021 годом операционный доход за 2022 год вырос на 1,6 млрд грн и составляет 21,7 млрд грн. Процентные доходы выросли на 1,1 млрд грн (до 22,4 млрд грн). При этом процентные расходы снизились на 0,4 млрд грн (до 7,5 млрд грн). Также увеличился объем чистого непроцентного дохода — на 0,8 млрд грн (до 7,6 млрд грн).

На результаты Ощада имела влияние и переоценка финансовых инструментов — так, при наличии в портфеле банка ценных бумаг с индексированной стоимостью результат переоценок финансовых инструментов и валютной позиции по итогам года составляет 4,8 млрд грн.

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При оценке рисков Ощадбанк всегда придерживается консервативной позиции — он доформировал резервы на 12,1 млрд грн. Это в 4,3 раза больше, чем в 2021 году, поскольку были взвешены возможные потери в отчетном году вследствие ухудшения качества кредитного портфеля, вызванного активной войной.

В 2022 году Ощадбанк поступил в фонд гарантирования вкладов физлиц, уплатив 777 млн грн взносов, что соответственно снизило объем годовой прибыли по сравнению с предыдущим годом.

«В сверхтяжелых условиях военного положения Ощадбанк смог сохранить прибыльность. Это позволяет нам удерживать капитал на достаточном уровне и дает перспективы для выплаты государству дивидендов. Однако положительный результат еще должен быть подтвержден внешним международным аудитом. Главный результат года для нас — стабильная работа всего банка, сети отделений, дистанционных каналов обслуживания и благодаря этому — сохранение доверия более 7 миллионов клиентов», — прокомментировал результаты года Сергей Наумов, председатель правления Ощадбанка.

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