ПриватБанк и Ощадбанк запустили новые услуги для клиентов с 1 января — Finance.ua

ПриватБанк и Ощадбанк запустили новые услуги для клиентов с 1 января Сегодня 15:00 — Фондовый рынок

Ощадбанк в свою очередь свою очередь продлил действие платежных карт, срок которых истек или истечет в течение ближайших месяцев. Такие карты будут действовать до 31 мая 2023 года. Продление происходит автоматически. Для этого клиентам не нужно обращаться в отделения Ощадбанка.

Ощадбанк расширил условия доступного кредитования по программе «Доступные кредиты 5-7-9%» для ФЛП. Предприниматели могут получить кредит без залога имущества (такой кредит должен быть обеспечен поручительством). Воспользоваться таким кредитованием могут предприниматели из 10 областей: Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой.

По условиям кредитования сумма кредита составит до 500 тыс. грн. Кредиты выдаются на срок от 6 до 12 месяцев.

Клиенты ПриватБанка могут получать кэшбек за оплату поездок в общественном транспорте. Воспользоваться такой возможностью смогут клиенты с ИНН в возрасте от 18 лет, имеющие любую карту ПриватБанка.

Для этого нужно выполнить несколько простых шагов:

Зарегистрироваться на странице акции или в сообщении, поступившем в Приват24/на e-mail.

Оплачивать проезд в общественном транспорте картой ПриватБанка через QR-код.

Участники акции получат кэшбек 50% от стоимости билета за каждую поездку, но не более 250 грн в месяц (или 310,56 грн с учетом НДФЛ).

Напомним, клиенты ПриватБанка разместили более $100 миллионов . С 21 октября по конец года клиенты ПриватБанка открыли более 38 тысяч валютных депозитов на 101 миллион долларов США. Средняя сумма вклада составляет 2700 дол. США.

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