Ощадбанк остановил выпуск электронных пенсионных удостоверений: что делать ВПЛ — Finance.ua

Ощадбанк остановил выпуск электронных пенсионных удостоверений: что делать ВПЛ Сегодня 20:03 — Личные финансы

Ощадбанк остановил выпуск электронных пенсионных удостоверений: что делать ВПЛ

Ощадбанк закончил выпускать электронные пенсионные удостоверения (ЭПУ). Наибольшие проблемы в этой связи возникают у внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает «Минфин».

В целом у украинских пенсионеров есть два варианта на выбор — пользоваться бумажным пенсионным удостоверением или получить его в электронной форме, содержащей банковскую платежную программу. Но переселенцам, стоявшим на учете до 24 февраля 2022 года, при оформлении пенсии Пенсионный фонд выдает исключительно ЭПП, ведь оформить традиционное бумажное пенсионное удостоверение невозможно.

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Самая большая проблема в том, что пенсионное удостоверение обязательно нужно иметь для выезда за пределы Украины. Без него ни один инвалид или пенсионер ВПЛ не имеет права пересечь границу. Люди теряются в раздумьях, куда им обращаться и как найти выход из ситуации.

Ждать ли возобновления выпуска ЭПУ

В пресс-службе Ощадбанка отмечают, что ЭПУ — сложный мультифункциональный продукт, в выпуске которого задействовано много участников. Кроме полноценного банковского счета с выпуском платежной карты и возможностью пользования всеми банковскими сервисами, он содержит пенсионное удостоверение, КЭП клиента, доступ к электронному кабинету Пенсионного фонда Украины.

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«В связи с военной агрессией россии против Украины и введением на всей территории Украины военного положения, по техническим и независимым от Ощадбанка причин выпуск ЭПУ приостановлен. К сожалению, возобновить выпуск ЭПУ пока невозможно», — прокомментировали в финучреждении.

Что советует банк пенсионерам

На период остановки выпуска ЭПУ Ощадбанк предлагает клиентам получить отдельную полнофункциональную банковскую карту.

«Для получения пенсионного удостоверения в бумажном виде необходимо обращаться в территориальный орган Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением», — отмечают в пресс-службе банка.

Что касается действующих ЭПУ, то в Ощаде говорят, что они действуют до окончания их срока действия. После клиентам будут выпущены обычные банковские платежные карты

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