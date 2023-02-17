Минреинтеграции презентовало Стратегию госполитики относительно ВПЛ: 5 целей — Finance.ua
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Минреинтеграции презентовало Стратегию госполитики относительно ВПЛ: 5 целей

Казна и Политика
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Сегодня при участии вице-премьера Ирины Верещук и представителей общественных организаций состоялась презентация проекта Стратегии государственной политики по внутреннему перемещению на период до 2025 года.
Документ разработан Минреинтеграции при экспертной поддержке проекта Совета Европы «Внутреннее перемещение в Украине: разработка длительных решений. Фаза II». Также к его наработке присоединились общественные и международные организации, которые занимаются защитой прав лиц, пострадавших от вооруженной агрессии россии.
Об этом сообщили в Минреинтеграции.
«Полномасштабное вторжение рф повлекло массовое перемещение людей в Европе после Второй мировой войны. По состоянию на начало февраля 2022 года в Украине насчитывалось почти 1,5 млн переселенцев, тогда как в январе 2023-го было зарегистрировано уже более 4,8 млн человек как ВПЛ. Это очень большая часть населения страны. Ввиду таких масштабов и продолжения процесса внутреннего перемещения возникла необходимость актуализировать Стратегию государственной политики с учетом новых вызовов», — отметила в начале презентации вице-премьер.
Участники мероприятия согласились, что государственная поддержка должна быть предоставлена на всех этапах — с момента принятия решения об эвакуации до добровольного возвращения на место постоянного проживания.
Правительство должно сфокусироваться на 5 стратегических целях:
  • 1. Усиление способности страны в реагировании на вызовы внутреннего перемещения.
  • 2. Обеспечение безопасной эвакуации граждан из опасных районов и удовлетворение их гуманитарных нужд.
  • 3. Содействие адаптации ВПЛ на новом месте жительства.
  • 4. Содействие интеграции ВПЛ в принимающих общинах.
  • 5. Поддержка безопасного возвращения в покинутое место жительства и реинтеграции.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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