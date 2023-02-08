Безработным ВПЛ будут полгода платить повышенное пособие — проект — Finance.ua
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Безработным ВПЛ будут полгода платить повышенное пособие — проект

Казна и Политика
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Безработным ВПЛ будут полгода платить повышенное пособие — проект
Безработным ВПЛ будут полгода платить повышенное пособие — проект
Одной из острых проблем для внутренне перемещенных лиц становится поиск нового места работы. Ведь на данный момент в Украине зарегистрировано почти 5 млн переселенцев, а рабочих мест — мало.
Улучшить материальное положение переселенцев призван проект «О внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы» (№ 8421), сообщает «Закон и Бизнес».

Что предусматривает документ

Документ предусматривает некоторые льготы для таких лиц. В частности, размер пособия по безработице не будет зависеть от продолжительности поиска новой работы и составит 100% от рассчитанной суммы, определяемой с учетом страхового стажа. В настоящее время во вторую половину срока, на который назначено пособие, выплаты уменьшаются до 50%.

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Кроме того, для лиц, ранее проживавших на временно оккупированных территориях, а также для тех, кто не может подтвердить свой страховой стаж, размер пособия увеличат на 50%. Также таким ВПЛ пособие будут выплачивать не 120, а 360 календарных дней.
Напомним, что по общему правилу размер пособия по безработице определяется в процентах к средней заработной плате в зависимости от страхового стажа:
  • до 3 лет — 50 процентов;
  • от 3 до 6 лет — 55 процентов;
  • от 6 до 12 лет — 60 процентов;
  • от 12 до 18 лет — 65 процентов;
  • от 18 до 24 лет — 70 процентов;
  • от 24 до 30 лет — 75 процентов;
  • более 30 лет — 80 процентов.
К тому же, в период военного положения продолжительность выплаты пособия по безработице для всех категорий безработных составит не 90 календарных дней, как сейчас, а 180.

Справка Finance.ua:

  • ранее правительство изменило условия выплаты компенсации работодателям, трудоустраивающим внутренне перемещенных лиц;
  • опрос Международной организации по миграции показал, что больше всего ВПЛ сейчас в Киевской и Днепропетровской областях — более 316 тысяч человек;
  • на портале Дія появилась автоматическая услуга отмены статуса внутренне перемещенных лиц. Ранее вернувшиеся на место постоянного проживания ВПЛ могли воспользоваться этим сервисом в приложении Дія.
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По материалам:
Закон і Бізнес
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