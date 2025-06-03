Организация экономического сотрудничества прогнозирует замедление роста экономики Украины — Finance.ua

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Организация экономического сотрудничества прогнозирует замедление роста экономики Украины

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Организация экономического сотрудничества прогнозирует замедление роста экономики Украины
Организация экономического сотрудничества прогнозирует замедление роста экономики Украины
Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует замедление роста экономики Украины до 2% в 2025 году и продолжение роста на уровне 2% в 2026 году, если не будет восстановлена ​​безопасность, говорится в обзоре ОЭСР за июнь.
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«Активность продолжает восстанавливаться, но медленнее. Прогнозируется, что рост замедлится до 2% в 2025 году и останется на уровне 2% в 2026 году, если безопасность не будет восстановлена»,
говорится в отчете.

Рост экономики Украины, как указано, будет поддерживаться международной помощью, расходами на оборону и внутренним частным спросом.
«Дефицит рабочей силы и далее будет сдерживать рост. Неопределенность остается чрезвычайно высокой. Ухудшение ситуации с безопасностью или уменьшение внешней поддержки создают негативные риски для перспектив. И наоборот, если безопасность можно будет восстановить быстрее, реконструкция и восстановление ускорятся. Государственные расходы являются вспомогательной деятельностью», — отметили в ОЭСР.
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Национальный банк Украины, как указывает ОЭСР, «справедливо повысил учетную ставку в ответ на рост инфляции и продолжает движение к полностью плавающему курсу».
«Учитывая высокие потребности в расходах на оборону и реконструкцию, государственные поступления можно увеличить путем проведения реформ налогового администрирования для лучшего соблюдения законодательства, уменьшения льгот и сужения охвата упрощенного режима налогообложения», — говорится в отчете.
По материалам:
УНН
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