Организация экономического сотрудничества прогнозирует замедление роста экономики Украины — Finance.ua

Организация экономического сотрудничества прогнозирует замедление роста экономики Украины Сегодня 21:00 — Казна и Политика

Организация экономического сотрудничества прогнозирует замедление роста экономики Украины

Организация экономического сотрудничества и развития прогнозирует замедление роста экономики Украины до 2% в 2025 году и продолжение роста на уровне 2% в 2026 году, если не будет восстановлена ​​безопасность, говорится в обзоре ОЭСР за июнь.

«Активность продолжает восстанавливаться, но медленнее. Прогнозируется, что рост замедлится до 2% в 2025 году и останется на уровне 2% в 2026 году, если безопасность не будет восстановлена», говорится в отчете.

Рост экономики Украины, как указано, будет поддерживаться международной помощью, расходами на оборону и внутренним частным спросом.

«Дефицит рабочей силы и далее будет сдерживать рост. Неопределенность остается чрезвычайно высокой. Ухудшение ситуации с безопасностью или уменьшение внешней поддержки создают негативные риски для перспектив. И наоборот, если безопасность можно будет восстановить быстрее, реконструкция и восстановление ускорятся. Государственные расходы являются вспомогательной деятельностью», — отметили в ОЭСР.

Читайте также Экономика Украины растет медленно: оценка ВВП и реального сектора

Национальный банк Украины, как указывает ОЭСР, «справедливо повысил учетную ставку в ответ на рост инфляции и продолжает движение к полностью плавающему курсу».

«Учитывая высокие потребности в расходах на оборону и реконструкцию, государственные поступления можно увеличить путем проведения реформ налогового администрирования для лучшего соблюдения законодательства, уменьшения льгот и сужения охвата упрощенного режима налогообложения», — говорится в отчете.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.