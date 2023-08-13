Оплата покупок картами через ПриватБанк достигла 350 млрд грн за полгода: на что украинцы тратят больше всего денег — Finance.ua

Оплата покупок картами через ПриватБанк достигла 350 млрд грн за полгода: на что украинцы тратят больше всего денег
За полгода через ПриватБанк украинцы оплатили картами 1,3 млрд покупок на 350 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба банка.
«Благодаря активному развитию сети безналичных оплат, в течение первого полугодия 2023 года украинцы оплатили картами через POS-терминалы ПриватБанка 1,3 миллиарда покупок на сумму почти 350 млрд грн», — сказано в сообщении.
На что тратили больше всего
Больше всего с начала года украинцы тратили с карт на покупку продуктов питания — объемы безналичных оплат в супермаркетах и продуктовых магазинах составляют 159,5 млрд грн, а доля расходов на продовольствие в общем объеме расходов составляет более 45%.
Услуга «Наличные на кассе»
С начала 2023 года украинцы продолжают активно пользоваться услугой «Наличные на кассе» — за первые три месяца года количество операций по обналичиванию через POS-терминалы ПриватБанка 7,9 млн на сумму 11 млрд грн.
Напомним, ПриватБанк на 2 года продлил период использования всех карт. Перевыпускать карты не нужно.
Также финучреждение отменило комиссию за некоторые платежи.
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