Опендатабот исследовала, за что чаще всего судились в 2023 году (инфографика) — Finance.ua

Опендатабот исследовала, за что чаще всего судились в 2023 году (инфографика) Сегодня 20:12 — Личные финансы

Опендатабот исследовала, за что чаще всего судились в 2023 году (инфографика)

В прошлом году украинские суды рассмотрели 3 157 293 дела, что почти в полтора раза больше, чем в 2022 году. Чаще всего граждане судятся по делам, связанным с коммунальными услугами и пенсиями.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

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За что чаще всего судились

В 2023 году количество открытых судебных дел увеличилось почти на 46% по сравнению с 2022 годом, превысив более 2,1 миллиона.

Больше всего возросли административные и гражданские дела — на 41% и 65% соответственно.

В судах больше всего рассматривали гражданские дела. Среди них больше всего дел касалось:

долгов за коммунальные услуги — 321 тыс.;

расторжения брака — 121 тыс.

В общем, судебные дела о долгах за коммунальные услуги уверенно удерживают первенство среди всех судебных процессов на протяжении многих лет.

По данным исследования, более 80 тыс. гражданских дел в судах касались кредитов.

В сфере административных дел наиболее распространенными были жалобы по поводу пенсий — почти 319 тысяч.

Отметим, что 10% всех административных дел касались исков по пенсионному страхованию для «чернобыльцев».

Хозяйственные судебные споры возникают у бизнеса и передаются на рассмотрение суда. Однако они не попали даже в топ-10 среди общего числа дел.

В хозяйственных судах в 2023 году первое и второе места занимали дела о приказном производстве (почти 10 тысяч) и иски по поставкам товаров, работ и услуг (около 10 тысяч), а также поставкам энергоносителей (почти 7 тысяч).

Среди уголовных производств в прошлом году преобладали кражи — 30 тыс. Привлекают внимание дела об отмене ареста имущества — более 15 тыс. и о наркотиках без цели сбыта — 14,5 тыс.

Напомним, регулятор может подать в суд за неуплату коммуналки. Долги нужно своевременно погашать или рассрочивать.

УНН По материалам:

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