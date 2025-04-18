OpenAI выпустила o3 и o4-mi — первые модели ИИ, которые «думают картинками» — Finance.ua
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OpenAI выпустила o3 и o4-mi — первые модели ИИ, которые «думают картинками»

Технологии&Авто
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OpenAI выпустила o3 и o4-mi — первые модели ИИ, которые «думают картинками»
OpenAI выпустила o3 и o4-mi — первые модели ИИ, которые «думают картинками»
OpenAI представила свои новые модели ИИ — o3 и o4-mini, использующие все доступные фичи ChatGPT (поиск в интернете, генерация картинок и т. п.), но получили дополнительную опцию «размышления изображениями».
OpenAI o3 — самая мощная на сегодняшний день модель рассуждения, которая отметилась рекордными результатами в тестах по программированию, математике, естественным наукам и визуальному восприятию. По предварительным оценкам эта версия ИИ совершает на 20% меньше серьезных ошибок, чем o1.
OpenAI o4-mini — компактная модель (по сути, уменьшенная версия o3), оптимизированная для быстрых и экономичных размышлений. Она показывает лучшие результаты среди всех моделей на математических соревнованиях AIME 2024 и 2025.
Обе впервые могут интегрировать изображения непосредственно в цепочку мыслей — и не просто «видят» их, но и думают с их помощью, решая недоступные ранее задачи, совмещающие визуальное и текстовое мышление. OpenAI отмечает, что модели также смогут корректировать картинки, увеличивая их или вращая «в рамках процесса рассуждения».
Доступ к o3 и o4-mini уже получили пользователи ChatGPT Plus, Pro и Team, тогда как для Enterprise и Edu модели поступят через неделю. Бесплатные пользователи смогут попробовать o4-mini, выбрав опцию Think перед отправкой запроса.
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Что касается API, то о3 получила значительно более дешевую цену: $10/$40 для миллиона входящих/исходящих токенов (по сравнению с $15/$60 для о1); тогда как плата за o4-mini, как и для o3-mini — $1,10/ $4,40.
Напомним, что на днях OpenAI выпустила спецмодели ИИ для айтишников под названиями GPT-4.1, GPT-4.1 mini и GPT-4.1 nano, а в ближайшие недели ждем релиз o3-pro — версии o3, использующей больше вычислительных ресурсов для создания ответов исключительно для подписчиков ChatGPT Pro.
По материалам:
Ain.Ua
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