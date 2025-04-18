OpenAI выпустила o3 и o4-mi — первые модели ИИ, которые «думают картинками» 18.04.2025, 00:45 — Технологии&Авто

OpenAI выпустила o3 и o4-mi — первые модели ИИ, которые «думают картинками»

OpenAI представила свои новые модели ИИ — o3 и o4-mini, использующие все доступные фичи ChatGPT (поиск в интернете, генерация картинок и т. п. ), но получили дополнительную опцию «размышления изображениями».

OpenAI o3 — самая мощная на сегодняшний день модель рассуждения, которая отметилась рекордными результатами в тестах по программированию, математике, естественным наукам и визуальному восприятию. По предварительным оценкам эта версия ИИ совершает на 20% меньше серьезных ошибок, чем o1.

OpenAI o4-mini — компактная модель (по сути, уменьшенная версия o3), оптимизированная для быстрых и экономичных размышлений. Она показывает лучшие результаты среди всех моделей на математических соревнованиях AIME 2024 и 2025.

Introducing OpenAI o3 and o4-mini—our smartest and most capable models to date.



For the first time, our reasoning models can agentically use and combine every tool within ChatGPT, including web search, Python, image analysis, file interpretation, and image generation. pic.twitter.com/rDaqV0x0wE — OpenAI (@OpenAI) April 16, 2025

Обе впервые могут интегрировать изображения непосредственно в цепочку мыслей — и не просто «видят» их, но и думают с их помощью, решая недоступные ранее задачи, совмещающие визуальное и текстовое мышление. OpenAI отмечает, что модели также смогут корректировать картинки, увеличивая их или вращая «в рамках процесса рассуждения».

Доступ к o3 и o4-mini уже получили пользователи ChatGPT Plus, Pro и Team, тогда как для Enterprise и Edu модели поступят через неделю. Бесплатные пользователи смогут попробовать o4-mini, выбрав опцию Think перед отправкой запроса.

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Что касается API, то о3 получила значительно более дешевую цену: $10/$40 для миллиона входящих/исходящих токенов (по сравнению с $15/$60 для о1); тогда как плата за o4-mini, как и для o3-mini — $1,10/ $4,40.

Напомним, что на днях OpenAI выпустила спецмодели ИИ для айтишников под названиями GPT-4.1, GPT-4.1 mini и GPT-4.1 nano, а в ближайшие недели ждем релиз o3-pro — версии o3, использующей больше вычислительных ресурсов для создания ответов исключительно для подписчиков ChatGPT Pro.

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