OpenAI удвоит штат до 8000 работников

Компания OpenAI, известная благодаря ChatGPT, готовится к масштабному расширению. По данным Financial Times, к концу 2026 года она хочет увеличить количество сотрудников с примерно 4500 до 8000 — почти вдвое.
Об этом пишет engadget.

Каких специалистов будут нанимать

Это смотрится нетипично на фоне ситуации в промышленности. Пока многие техногиганты сокращают персонал, OpenAI активно нанимает новых людей.
Компания планирует закрыть вакансии сразу в нескольких ключевых направлениях — разработка продуктов, инженерия, исследования и продажи.
Отдельный акцент делается на новой роли «технических амбассадоров». Это специалисты, которые помогут бизнесу эффективнее использовать инструменты ИИ. Фактически речь идет о людях, объясняющих компаниям, как выжать максимум из моделей OpenAI в реальных задачах.
Причина такого масштабирования очевидна — конкуренция. Главным соперником называют Anthropic с ее чатом Claude.
По данным AI Index от Ramp, компании на 70% чаще выбирают Anthropic при первой покупке ИИ-сервисов, чем OpenAI. Следовательно, борьба за корпоративных клиентов существенно обостряется.
Параллельно OpenAI активно работает над крупными контрактами. Недавно компания заключила соглашение с Министерством обороны США об использовании своих моделей. Кроме того, по информации Reuters, она ведет «продвинутые переговоры» с инвесткомпаниями, в частности, Brookfield Asset Management, чтобы внедрить свои ИИ-решения в портфель их бизнесов.
Все это указывает на четкую стратегию OpenAI. Компания не просто развивает технологии для пользователей, а активно входит в корпоративный сегмент, где вращаются большие деньги.
По материалам:
ITC.ua
