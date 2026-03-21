Гендиректор OpenAI заявил, что ИИ будут включать в коммунальные услуги, как газ и воду

Сэм Альтман заявил, что за ИИ будут платить «по счетчику», как за электричество

ИИ в будущем может работать по модели коммунальной услуги — как электричество или вода, а пользователи будут покупать его по счетчику. Речь идет не об обычной подписке, а о модели, где оплата зависит от фактического использования вычислительных ресурсов.

Об этом во время BlackRock Infrastructure Summit сказал генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, пишет Business Insider.

Фактически это означает, что OpenAI публично описывает сценарий, в котором ИИ продают не как отдельный чат-бот или сервис, а как базовую инфраструктуру, доступ к которой тарифицируется по объему потребления.

В такой логике ключевой единицей становятся токены, то есть объем обработанного запроса и сгенерированного ответа. Именно так работает API-модель OpenAI, где компания берет плату за использование моделей, а не только за фиксированный доступ.

Заявление Альтмана важно еще и потому, что оно напрямую связывает будущее ИИ с инфраструктурными ограничениями. На саммите он также говорил, что доступность и цена ИИ у такой модели будут зависеть от объемов compute, то есть от мощностей, на которых обучают и запускают модели. Если этих ресурсов не хватит, ИИ или будет дорожать, или его придется распределять в условиях дефицита.

Для рынка это не просто прекрасная метафора. OpenAI уже имеет тарификацию за использование в своих API-продуктах, а значит, слова Альтмана можно читать как публичный сигнал о том, куда компания хочет двигать весь ИИ-бизнес.

Если эта логика закрепится, пользователи будут платить не столько за «доступ к ИИ», сколько за конкретный объем вычислений, как платят за киловатт или кубометры.

На фоне бума дата-центров, борьбы за электроэнергию и роста расходов на инференс такое заявление звучит не как абстрактный футуризм, а попытка описать новую экономику ИИ.

И в то же время как объяснение, почему большие модели все больше похожи не на обычный софт, а на дорогостоящую инфраструктуру, которую кто-то должен строить, питать и обслуживать каждый день.

