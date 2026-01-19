Сэм Альтман запускает проект по слиянию мозга человека и искусственного интеллекта Сегодня 01:20 — Технологии&Авто

Сэм Альтман запускает проект по слиянию мозга человека и искусственного интеллекта

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман делает очередной шаг в реализации идеи слияния человека с искусственным интеллектом. OpenAI инвестировала в стартап Merge Labs, разрабатывающий принципиально новый интерфейс мозгового компьютера без хирургического вмешательства.

Проект позиционируется как альтернатива инвазивным решениям типа Neuralink и имеет целью радикально расширить когнитивные возможности человека с помощью ИИ.

Что такое Merge Labs

Merge Labs называет себя исследовательской лабораторией, стремящейся соединить биологический и искусственный интеллект для максимизации человеческих способностей. Стартап вышел из режима секретности в январе 2026 года и привлек $250 млн инвестиций при оценке $850 млн.

По данным источников, наибольший вклад внесла именно OpenAI. Это еще больше подчеркивает стратегическую заинтересованность Альтмана в развитии технологий.

В отличие от Neuralink Илон Маска, Merge Labs делает ставку на неинвазивный подход: компания разрабатывает технологии, взаимодействующие с нейронами на молекулярном уровне без электродов, передают и считывающие сигналы с помощью ультразвука и не требующие хирургического вмешательства, при этом в стартапе утверждают, что уже имеют научные наработки. раскрываются.

Конкуренция с Neuralink и разница подходов

Neuralink сейчас сосредоточена преимущественно на медицинских применениях, в частности, помощи людям с тяжелыми формами паралича управлять компьютерами силой мысли. В то же время имплантация чипов требует сложной нейрохирургической процедуры.

Merge Labs, напротив, делает акцент не только на медицине, но и на расширении возможностей здоровых людей, что сближает проект с футуристическими сценариями Кремниевой долины по «сверхчеловеческим» способностям.

