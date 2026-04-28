OpenAI создает смартфон с ИИ-агентом

OpenAI работает над своим смартфоном со встроенным ИИ-агентом, который может изменить сам принцип использования мобильных устройств. По данным аналитика Мин-Чи Куо, компания ведет разработку вместе с MediaTek и Qualcomm, а производственным партнером может стать Luxshare. Спецификации устройства ожидают утвердить в конце 2026 года или начале 2027-го, а массовое производство может стартовать в 2028 году. Смартфон с ИИ вместо привычных приложений По замыслу OpenAI новое устройство может отойти от классической модели смартфона, где пользователь работает через десятки отдельных приложений. Ставка делается на единого ИИ-агента, который будет выполнять задачи пользователя. «Пользователи не пытаются использовать кучу приложений. Они пытаются выполнять задачи и удовлетворять потребности по телефону», — подчеркнул Куо. По этой концепции: интерфейс смартфона будет строиться вокруг ИИ-агента; устройство будет постоянно анализировать контекст пользователя в реальном времени; часть вычислений будет выполняться локально, а сложные задачи — в облаке. В компании считают, что только контроль и над «железом» и над операционной системой позволит создать полноценный сервис ИИ-агента. Почему OpenAI интересуют смартфоны По словам эксперта, у этого направления есть несколько причин. Смартфон остается главным устройством, сопровождающим человека в течение дня и собирающими данные о контексте пользования в реальном времени. Кроме того: это самая большая категория потребительской электроники в мире; интеграция ИИ на уровне аппаратного обеспечения может дать преимущество в производительности; OpenAI сможет совместить продажу устройства с моделью подписок. Фактически речь идет не только о новом смартфоне, но и о создании отдельной экосистемы для ИИ-агентов. Кто работает над проектом По данным Куо, OpenAI ведет разработку с MediaTek и Qualcomm, а Luxshare может стать эксклюзивным партнером по совместной разработке и производству. Параметры чипов ожидают определить до 2026−2027 годов. Аналитики также считают, что проект может повлиять на рынок полупроводников, особенно ввиду потенциала премиального сегмента смартфонов, который оценивают в 300−400 млн устройств в год. Если реализуют концепцию, это может быть одна из самых заметных попыток переосмыслить смартфон после эры классических мобильных приложений.