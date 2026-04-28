OpenAI создает смартфон с ИИ-агентом Вчера 22:14 — Технологии&Авто

OpenAI работает над своим смартфоном со встроенным ИИ-агентом, который может изменить сам принцип использования мобильных устройств.

По массовое производство может стартовать в 2028 году. По данным аналитика Мин-Чи Куо, компания ведет разработку вместе с MediaTek и Qualcomm, а производственным партнером может стать Luxshare. Спецификации устройства ожидают утвердить в конце 2026 года или начале 2027-го, а

Смартфон с ИИ вместо привычных приложений

По замыслу OpenAI новое устройство может отойти от классической модели смартфона, где пользователь работает через десятки отдельных приложений.

Ставка делается на единого ИИ-агента, который будет выполнять задачи пользователя.

«Пользователи не пытаются использовать кучу приложений. Они пытаются выполнять задачи и удовлетворять потребности по телефону», — подчеркнул Куо.

По этой концепции:

интерфейс смартфона будет строиться вокруг ИИ-агента;

устройство будет постоянно анализировать контекст пользователя в реальном времени;

часть вычислений будет выполняться локально, а сложные задачи — в облаке.

В компании считают, что только контроль и над «железом» и над операционной системой позволит создать полноценный сервис ИИ-агента.

Почему OpenAI интересуют смартфоны

По словам эксперта, у этого направления есть несколько причин.

Смартфон остается главным устройством, сопровождающим человека в течение дня и собирающими данные о контексте пользования в реальном времени.

Кроме того:

это самая большая категория потребительской электроники в мире;

интеграция ИИ на уровне аппаратного обеспечения может дать преимущество в производительности;

OpenAI сможет совместить продажу устройства с моделью подписок.

Фактически речь идет не только о новом смартфоне, но и о создании отдельной экосистемы для ИИ-агентов.

Кто работает над проектом

По данным Куо, OpenAI ведет разработку с MediaTek и Qualcomm, а Luxshare может стать эксклюзивным партнером по совместной разработке и производству.

Параметры чипов ожидают определить до 2026−2027 годов.

Аналитики также считают, что проект может повлиять на рынок полупроводников, особенно ввиду потенциала премиального сегмента смартфонов, который оценивают в 300−400 млн устройств в год.

Если реализуют концепцию, это может быть одна из самых заметных попыток переосмыслить смартфон после эры классических мобильных приложений.

incrypted По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.