0 800 307 555
ру
OpenAI создает смартфон с ИИ-агентом

Технологии&Авто
5
OpenAI работает над своим смартфоном со встроенным ИИ-агентом, который может изменить сам принцип использования мобильных устройств.
По данным аналитика Мин-Чи Куо, компания ведет разработку вместе с MediaTek и Qualcomm, а производственным партнером может стать Luxshare. Спецификации устройства ожидают утвердить в конце 2026 года или начале 2027-го, а массовое производство может стартовать в 2028 году.

Смартфон с ИИ вместо привычных приложений

По замыслу OpenAI новое устройство может отойти от классической модели смартфона, где пользователь работает через десятки отдельных приложений.
Читайте также
Ставка делается на единого ИИ-агента, который будет выполнять задачи пользователя.
«Пользователи не пытаются использовать кучу приложений. Они пытаются выполнять задачи и удовлетворять потребности по телефону», — подчеркнул Куо.
По этой концепции:
  • интерфейс смартфона будет строиться вокруг ИИ-агента;
  • устройство будет постоянно анализировать контекст пользователя в реальном времени;
  • часть вычислений будет выполняться локально, а сложные задачи — в облаке.
В компании считают, что только контроль и над «железом» и над операционной системой позволит создать полноценный сервис ИИ-агента.

Почему OpenAI интересуют смартфоны

По словам эксперта, у этого направления есть несколько причин.
Смартфон остается главным устройством, сопровождающим человека в течение дня и собирающими данные о контексте пользования в реальном времени.
Кроме того:
  • это самая большая категория потребительской электроники в мире;
  • интеграция ИИ на уровне аппаратного обеспечения может дать преимущество в производительности;
  • OpenAI сможет совместить продажу устройства с моделью подписок.
Фактически речь идет не только о новом смартфоне, но и о создании отдельной экосистемы для ИИ-агентов.

Кто работает над проектом

По данным Куо, OpenAI ведет разработку с MediaTek и Qualcomm, а Luxshare может стать эксклюзивным партнером по совместной разработке и производству.
Параметры чипов ожидают определить до 2026−2027 годов.
Читайте также
Аналитики также считают, что проект может повлиять на рынок полупроводников, особенно ввиду потенциала премиального сегмента смартфонов, который оценивают в 300−400 млн устройств в год.
Если реализуют концепцию, это может быть одна из самых заметных попыток переосмыслить смартфон после эры классических мобильных приложений.
По материалам:
incrypted
СмартфоныOpenAI
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems