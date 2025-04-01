OpenAI привлекла $40 млрд при оценке в $300 млрд — Finance.ua

OpenAI привлекла $40 млрд при оценке в $300 млрд Сегодня 17:20 — Фондовый рынок

OpenAI привлекла $40 млрд при оценке в $300 млрд

Компания OpenAI привлекла $40 млрд нового финансирования от SoftBank и других инвесторов, раунд оценил разработчика ChatGPT в $300 млрд долларов и стал одним из самых финансируемых частных стартапов в мире. OpenAI в последний раз привлекла $6,6 млрд в октябре при оценке $157 млрд.

Об этом говорится в заявлении стартапа 31 марта.

Ожидается, что финансирование позволит компании еще дальше раздвинуть границы исследований в области искусственного интеллекта, масштабировать вычислительную инфраструктуру и предоставлять более мощные инструменты для 500 млн человек, использующих ChatGPT еженедельно.

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OpenAI подчеркнула, что поддержка SoftBank Group поможет компании продолжить создание систем ИИ, которые «стимулируют научные открытия, обеспечивают персонализированное образование, повышают креативность человека и прокладывают путь к ИИ, который приносит пользу всему человечеству».

«Сотни миллионов людей используют ChatGPT еженедельно, — сказал генеральный директор Сэм Альтман о новом раунде финансирования. — Эти инвестиции помогают нам раздвинуть границы и сделать ИИ более полезным в повседневной жизни».

SoftBank предоставил 75% финансирования, по словам одного человека, знакомого с финансами, в то время как 25% будут предоставлены дополнительными инвесторами, включая Microsoft, Coatue Management, Altimeter Capital и Thrive Capital, пишет Financial Times. Финансирование будет предоставлено двумя частями: сначала $10 млрд, а остальные $30 млрд будут инвестированы до конца 2025 года, добавил информированный источник.

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Оценка после получения инвестиций в размере $300 млрд поставила бы OpenAI на 27 место среди крупнейших компаний в индексе S&P 500, если бы она была включена в листинг, что отражает энтузиазм по отношению к сектору искусственного интеллекта.

Основатель SoftBank Масайоси Сон охарактеризовал ИИ как «силу, определяющую будущее человечества», и отметил, что «расширенное партнерство японской компании с OpenAI ускоряет реализацию нашего общего видения и позволяет раскрыть весь его потенциал».

31 марта OpenAI объявила, что в ближайшие месяцы выпустит так называемую модель ИИ с «открытыми весами», поскольку ей приходится выдерживать жесткую конкуренцию со стороны открытых моделей от китайской DeepSeek и Llama от Meta.

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Модели с открытыми весами предоставляют подробную информацию о том, как функционируют системы — так называемые весы — и делают базовый код общедоступным, чтобы разработчики могли запускать модель для собственных вариантов использования. Они представляют собой более ограниченную версию моделей с открытым исходным кодом, которые предоставляют более полную информацию, такую ​​как наборы данных и код, необходимый для полного обучения модели с нуля. Открытые модели, как правило, более дешевы в использовании и могут быть настроены для конкретных вариантов использования. Компания не предоставила подробностей о том, как она собирается монетизировать открытую модель: это может быть сделано кастомизацией или коммерческим лицензированием.

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