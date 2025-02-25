OpenAI прогнозирует $11 миллиардов дохода в 2025 году — Finance.ua

OpenAI прогнозирует $11 миллиардов дохода в 2025 году 25.02.2025, 00:39 — Фондовый рынок

OpenAI прогнозирует $11 миллиардов дохода в 2025 году

Компания OpenAI ожидает, что ее доход в 2025 году достигнет $11 миллиардов, несмотря на значительные финансовые потери.

Об этом сообщила финансовый директор компании Сара Фриар, подчеркнув, что постоянные инновации позволяют OpenAI удерживать лидерские позиции на рынке искусственного интеллекта.

По словам операционного директора Брэда Лайткапа, база пользователей OpenAI растет стремительными темпами. Число активных пользователей в месяц уже достигло 400 миллионов, что на 33% больше, чем в декабре 2024 года. В то же время, корпоративный сегмент насчитывает 2 миллиона платных клиентов, что вдвое больше, чем в сентябре прошлого года.

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Однако, несмотря на рост доходов, OpenAI остается убыточной компанией. По данным The Information, общие потери могут составить $44 миллиардов, прежде чем компания станет прибыльной в 2029 году. По прогнозам, к этому времени годовой доход OpenAI может возрасти до 100 миллиардов долларов.

Сейчас компания привлекла $21,9 миллиарда инвестиций, однако не все довольны ее нынешним курсом. Недавно консорциум инвесторов во главе с Илоном Маском предложил $97,4 миллиарда за выкуп некоммерческой организации, контролирующей OpenAI. Также Маск усилил юридическое давление на компанию, получив поддержку влиятельных технологических инвесторов, чтобы заблокировать ее трансформацию в полноценную коммерческую структуру.

Ожидается, что 2025 станет ключевым для будущего OpenAI, ведь компания пытается одновременно сохранить свои лидерские позиции, наращивать доходы и избегать превращения в «товар массового потребления».

borgexpert По материалам:

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