OpenAI не прогнозирует прибыли до 2029 года — Finance.ua

OpenAI не прогнозирует прибыли до 2029 года 28.03.2025, 00:45 — Фондовый рынок

OpenAI не прогнозирует прибыли до 2029 года

OpenAI не прогнозирует положительный денежный поток до 2029 года, в чем причина такой тенденции, сообщает Reuters.

Главной причиной таких прогнозов являются высокие затраты на разработку искусственного интеллекта, в частности на мощные чипы, центры обработки данных и привлечение талантов. Несмотря на это, OpenAI планирует ощутимый рост доходов — до $125 млрд в 2029 году.

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Компания ожидает, что в 2025 году ее доход превысит $12,7 млрд, что более чем втрое превышает прогноз на 2024 год ($3,7 млрд). В феврале количество платных бизнес-пользователей OpenAI достигло 2 млн, вдвое больше, чем в сентябре 2023 года.

OpenAI активно расширяет свои платные услуги, предлагая подписки как для обычных пользователей, так и компаний. Однако значительные инвестиции в инфраструктуру ИИ превышают прибыль компании.

Speka По материалам:

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