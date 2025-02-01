OpenAI представила новую ШИ-модель o3-mini — Finance.ua

OpenAI представила новую ШИ-модель o3-mini 01.02.2025, 00:43 — Технологии&Авто

OpenAI представила новую ШИ-модель o3-mini

Компания OpenAI представила новую модель ШИ — o3-mini, доступную в ChatGPT и через API. Она обеспечивает более быстрые и более точные ответы, в частности в науке, математике и программировании.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Главные преимущества o3-mini

o3-mini стала первой компактной моделью, включающей в себя популярные функции для разработчиков, такие как вызов функций, структурированные результаты и возможность получения сообщений.

Модель поддерживает потоковую передачу и дает разработчикам выбор между тремя уровнями вычислительных ресурсов — низким, средним и высоким, что позволяет оптимизировать производительность в зависимости от конкретных потребностей.

Кроме того, o3-mini быстрее своего предшественника, o1-mini, и предлагает повышенные лимиты скорости. В частности, пользователи Plus и Team могут теперь отправлять до 150 запросов в день.

Новая модель также интегрирует функции поиска, что позволяет находить актуальные ответы со ссылками на источники, хотя эта функция еще находится на этапе тестирования.

Пользователи могут попробовать o3-mini бесплатно. Это первый случай, когда такая модель стала доступна бесплатным пользователям в ChatGPT.

Результаты тестирования подтвердили, что o3-mini обеспечивает более точные и более понятные ответы по сравнению с o1-mini.

Пользователи указали на понижение количества ключевых ошибок на 39% при выполнении сложных задач.

Затраты времени на получение ответов также уменьшились: o3-mini отвечает на запросы на 24% быстрее со средним временем ответа 7,7 секунды.

Относительно безопасности модель o3-mini превышает своих предшественников в тестах на безопасность, демонстрируя сниженные риски возможности несанкционированного доступа.

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