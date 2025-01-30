OpenAI может снизить стоимость подписки ChatGPT Plus с $20 до $10 на фоне успеха DeepSeek — Finance.ua
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OpenAI может снизить стоимость подписки ChatGPT Plus с $20 до $10 на фоне успеха DeepSeek

Технологии&Авто
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OpenAI может снизить стоимость подписки ChatGPT Plus с $20 до $10 на фоне успеха DeepSeek
OpenAI может снизить стоимость подписки ChatGPT Plus с $20 до $10 на фоне успеха DeepSeek, ain.ua
Похоже, что OpenAI на фоне ажиотажа с китайской DeepSeek будет предлагать скидки новым подписчикам плана ChatGPT Plus. Такие изменения заметил инсайдер отрасли искусственного интеллекта Тибор Блахо (рассказывавший о новом ИИ-агенте Operator еще до его официального запуска).
По информации Блахо, компания в рамках промоакции может изменить стоимость подписки на ChatGPT Plus с $20 до $10, но такая скидка будет действовать только для новых пользователей и только три месяца. Имеющимся подписчикам предложение будет недоступно.
OpenAI может снизить стоимость подписки ChatGPT Plus с $20 до $10 на фоне успеха DeepSeek
OpenAI может упростить процесс оформления подписки на ChatGPT Team, что позволит легко настраивать количество мест в команде (по умолчанию 5 мест).
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Ранее The New York Times сообщал, что OpenAI в этом году хочет повысить стоимость подписки ChatGPT Plus до $44. Теперь не понятно, реализует ли компания эти планы на фоне успеха китайской компании DeepSeek, представившей свою последнюю разработку — ИИ-модель R1.
По словам разработчиков стартапа, она предлагает такие же возможности, как модели OpenAI и Meta, но использует гораздо меньше чипов Nvidia. Но вместе с тем есть беспокойство о том, что DeepSeek опирался на результаты работы моделей OpenAI, чтобы помочь разработать свою собственную технологию.
По материалам:
Ain.Ua
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