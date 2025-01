OpenAI может снизить стоимость подписки ChatGPT Plus с $20 до $10 на фоне успеха DeepSeek — Finance.ua

Ранее The New York Times сообщал , что OpenAI в этом году хочет повысить стоимость подписки ChatGPT Plus до $44. Теперь не понятно, реализует ли компания эти планы на фоне успеха китайской компании DeepSeek, представившей свою последнюю разработку — ИИ-модель R1.