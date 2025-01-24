OpenAI представила ИИ-агента Operator, который выполняет задачи в интернете — Finance.ua

OpenAI представила ИИ-агента Operator, который выполняет задачи в интернете Сегодня 17:40 — Технологии&Авто

OpenAI представила ИИ-агента Operator, который выполняет задачи в интернете

Компания OpenAI на своем Youtube-канале показала, как работает ее первый ИИ-агент под названием Operator. Умный ассистент способен взаимодействовать с сайтами, как человек.

Operator — это умный агент, который может брать на себя широкий спектр задач: от автоматизации обслуживания до управления сложными рабочими процессами. В частности, он может выполнять такие задачи, как планирование отпусков, бронирование ресторанов и заказ продуктов онлайн. Operator также может выполнять несколько задач одновременно.

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Как отмечают в OpenAI, инструмент представляет собой «агента, который может выполнять задачи в интернете», взаимодействуя с кнопками, меню и текстовыми полями на сайтах. Для работы Operator использует имитацию клавиатуры и мыши, что исключает потребность в специальных API со стороны сайтов.

В случае, если потребуется ввести персональные данные, например логин для доступа к другим сайтам, он переключит управление на самого пользователя. Также Operator переключит управление, если где-то «застрянет». Сами пользователи могут в любой момент взять на себя контроль над процессом.

«Operator — один из наших первых агентов, являющихся искусственным интеллектом, способным самостоятельно выполнять работу за вас. Вы даете ему задание, а он его выполняет», — написала OpenAI в своем блоге.

Вместе с тем компания также сообщила, что в настоящее время у нее есть проблемы с некоторыми задачами, такими как управление календарями и создание слайд-шоу.

OpenAI подчеркивает, что пользователи могут отказаться от сбора данных для тренировки моделей, отключив опцию «улучшать модель для всех». Также компания предоставила возможность удалить все данные браузера и выходить из всех сайтов одним щелчком в настройках конфиденциальности.

Operator работает на GPT-4o, которая умеет «размышлять». В настоящее время ИИ-ассистент доступен только для пользователей ChatGPT Pro в США по адресу Operator.ChatGPT.com.

В будущем компания планирует расширить доступ для пользователей Plus, Team и Enterprise, а также интегрировать инструменты в ChatGPT.

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