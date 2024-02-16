OpenAI представила ИИ-модель Sora, которая превращает текст в видео — Finance.ua

OpenAI представила ИИ-модель Sora, которая превращает текст в видео
OpenAI работает над программным обеспечением, которое может генерировать минутные видеоролики на основе текстовых подсказок. Sora может создавать видео, сохраняя при этом визуальное качество и следуя инструкциям пользователя.
Об этом говорится в сообщении компании.
Программное обеспечение под названием Sora сейчас доступно красной команде, которая помогает выявлять недостатки в системе искусственного интеллекта, а также для использования художниками, дизайнерами и кинематографистами для получения отзывов о модели.
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Sora способен создавать сложные сцены с несколькими персонажами, определенными типами движения и точными деталями объекта и фона.
Модель понимает не только то, что пользователь запросил в командной строке, но и то, как эти вещи существуют в физическом мире.
ИИ-модель также может создавать несколько кадров в одном видео, в которых точно сохраняются персонажи и визуальный стиль.
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В соцсети Х гендиректор компании Сэм Альтман разместил видео, которое было создано по подсказке «полуутка-полудракон летит сквозь красивый закат с хомяком, одетым в приключенческое снаряжение».
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