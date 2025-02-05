OpenAI подала заявку на регистрацию торговой марки для гуманоидных роботов и VR-гарнитур на основе ИИ — Finance.ua

OpenAI подала заявку на регистрацию торговой марки для гуманоидных роботов и VR-гарнитур на основе ИИ Сегодня 22:34 — Фондовый рынок

OpenAI подала заявку на регистрацию торговой марки для гуманоидных роботов и VR-гарнитур на основе ИИ

OpenAI планирует разрабатывать человекоподобных роботов, умные носители, в том числе часы и украшения, и VR-гарнитуру на основе искусственного интеллекта. Об этом свидетельствует заявление на регистрацию торговой марки, которую разработчик ChatGPT подал в Бюро патентов и торговых марок США.

Этот шаг может поставить OpenAI в конкуренцию с Meta, Apple и другими аппаратными игроками на основе ИИ.

Хотя компании часто регистрируют разнообразные торговые марки для идей, никогда не воплощающихся в жизнь, заявка OpenAI появилась в то время, когда ее генеральный директор Сэм Альтман рассказывал об аппаратных планах компании.

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В понедельник он заявил в интервью Nikkei Asia, что OpenAI хочет разрабатывать потребительские технологии на основе ИИ «через партнерство со многими компаниями». Однако он предупредил, что даже на создание прототипа может уйти несколько лет, пишет Business Insider.

В заявке на торговую марку OpenAI, поданной 31 января, перечислены «программируемые пользователем гуманоидные роботы» и «гуманоидные роботы с функциями общения и обучения».

Это происходит в то время, когда OpenAI восстанавливает свою команду робототехники, ранее закрывшуюся в 2020 году. В ноябре OpenAI наняла Кейтлин Калиновски, бывшего руководителя отдела аппаратного обеспечения Meta, чтобы возглавить усилия компании в области робототехники и потребительского оборудования. Калиновски, руководившая разработкой Orion, прототипа AR-очков Meta, ранее заявляла, что сосредоточится на «внедрении ИИ в физический мир» через партнерство с робототехникой и аппаратным обеспечением.

Альтман не предоставил конкретных сведений о том, как OpenAI планирует интегрировать свои модели искусственного интеллекта со своим собственным аппаратным обеспечением, но заявление компании свидетельствует о том, что она закладывает правовую основу для будущих разработок.

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