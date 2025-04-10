OpenAI подает иск против Маска — Finance.ua

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OpenAI подает иск против Маска

Фондовый рынок
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OpenAI подает иск против Маска
OpenAI подает иск против Маска
Компания OpenAI в среду подала встречный иск против Илона Маска, обвинив его в систематическом преследовании.
Об этом пишет Reuters.
Маск и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман основали компанию в 2015 году, но Маск покинул ее еще до того, как она стала технологическим гигантом. После этого Маск создал собственную ИИ-компанию xAI в 2023 году.
В последнее время Маск пытался помешать OpenAI перейти к модели, ориентированной на прибыль, что и стало предметом текущей судебной тяжбы. Чтобы привлечь полную сумму в $40 миллиардов в текущем раунде финансирования, OpenAI должен завершить переход до конца года.
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В судебном документе компания заявила, что Маск ведет клеветническую кампанию перед более чем 200 миллионами подписчиков в его соцсети, требует внутренние документы компании под фиктивным предлогом, подает безосновательные юридические иски. Они просят суд остановить эти действия и привлечь Маска к ответственности за уже причиненный ущерб.
Суд присяжных по этому делу должен начаться весной 2026 года.
На своей платформе X (бывший Twitter), которую Маск приобрел, компания OpenAI написала: «Непрерывные действия Илона против нас — это просто недобросовестная попытка замедлить OpenAI и захватить контроль над ведущими инновациями AI ради личной выгоды».
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В прошлом месяце компания Маска xAI заключила соглашение о приобретении X на сумму $33 миллиарда, что позволяет делить стоимость ИИ-компании с инвесторами соцсети.
В прошлом году Маск, также являющийся генеральным директором Tesla, подал иск против OpenAI и Сэма Альтмана, обвинив их в отступлении от начальной миссии компании — развивать искусственный интеллект во благо человечества, а не для прибыли. На новые обвинения Маск пока не ответил.
OpenAI и Альтман отрицают обвинения, Альтман утверждает, что Маск пытается замедлить работу конкурента.
В центре судебного спора — переход ChatGPT-производителя к прибыльной бизнес-модели, что, по словам OpenAI, критически важно для привлечения капитала и эффективного участия в соревновании на рынке искусственного интеллекта.
По материалам:
suspilne.media
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