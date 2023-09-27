OpenAI начала предлагать акции инвесторам при оценке компании до $90 млрд — Finance.ua

OpenAI начала предлагать акции инвесторам при оценке компании до $90 млрд Сегодня 17:22 — Фондовый рынок

OpenAI начала предлагать акции инвесторам при оценке компании до $90 млрд

OpenAI ведет переговоры с инвесторами о продаже акций, в результате которой стоимость компании-создателя ChatGPT будет составлять от $80−90 млрд. Это примерно втрое превышает уровень, достигнутый в начале этого года. Компания сообщила инвесторам, что рассчитывает достичь дохода в $1 млрд в этом году.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

OpenAI стремится продать существующие акции на сумму в несколько сот миллионов долларов инвесторам Кремниевой долины. В прошлом венчурные фирмы, такие как Sequoia Capital и Khosla Ventures, покупали акции OpenAI с помощью тендерных предложений, хотя основная часть внешнего финансирования поступает от Microsoft.

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Ожидается, что сделка позволит сотрудникам продавать свои акции, а не выпускать компанией новые для привлечения дополнительного капитала.

Оценка в $80 млрд и более сделала OpenAI одним из самых дорогих мировых стартапов после SpaceX Илона Маска и владельца TikTok ByteDance. Эта цифра подчеркивает, насколько OpenAI смогла изменить ландшафт Кремниевой долины и заставить даже более богатых и авторитетных технологических гигантов пересмотреть свои дорожные карты продуктов и последовать ее примеру.

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Эта продажа акций сотрудников может установить минимальную цену для любого дополнительного сбора средств от внешних инвесторов. Ожидается, что OpenAI привлечет больше денег за счет выпуска новых акций, поскольку стремится покрыть вычислительные затраты, необходимые для разработки и обслуживания своих систем искусственного интеллекта.

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