OpenAI заявила об открытии офиса в Европе — Finance.ua

OpenAI заявила об открытии офиса в Европе 18.09.2023, 00:44 — Фондовый рынок

OpenAI заявила об открытии офиса в Европе

Компания-создатель ChatGPT OpenAI планирует открыть второй офис за пределами США — в столице Ирландии Дублине.

Об этом сообщает Bloomberg

Генеральный директор Сэм Альтман высоко оценил «впечатляющий рост и прогресс» экосистемы технологий и стартапов Ирландии.

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Компания также опубликовала девять списков вакансий в Ирландии на своей странице карьеры и заявила, что планирует расширить команду, чтобы развить операции, доверие и безопасность, выход на рынок, инженерную безопасность и юридическую работу в рамках текущей работы и лучше обслуживать европейский рынок.

OpenAI присоединяется к технологическим гигантам, таким как Meta Platforms, Alphabet, LinkedIn и Apple, в создании базы в Ирландии, привлекаемой самыми низкими ставками корпоративного налога в Европе, положением страны в Европейском Союзе и существующими технологиями.

Економічна Правда По материалам:

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