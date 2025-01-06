OpenAI меняет курс: Сэм Альтман раскрыл планы насчет суперинтеллекта — Finance.ua

OpenAI меняет курс: Сэм Альтман раскрыл планы насчет суперинтеллекта Сегодня 23:25 — Технологии&Авто

OpenAI меняет курс: Сэм Альтман раскрыл планы насчет суперинтеллекта

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания направляет усилия на создание суперинтеллекта, предполагая, что разработка искусственного всеобщего интеллекта (AGI) в традиционном понимании уже находится под контролем.

Об этом пишет TechCrunch

«Мы любим наши нынешние продукты, но мы здесь ради славного будущего», — отметил Альтман.

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По его словам, суперинтеллект может революционизировать науку и экономику, ускоряя открытия и повышая глобальный уровень благосостояния.

Сэм Альтман ранее говорил, что появления суперинтеллекта можно ожидать «раньше, чем все думают», и подчеркивал важность осторожного подхода к развитию таких систем.

Однако OpenAI признает, что управление остается открытым вызовом.

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«Мы почти уверены, что в ближайшие несколько лет все увидят то, что видим мы, и что очень важна необходимость действовать с большой осторожностью, одновременно максимизируя широкие преимущества и возможности», — отметил Альтман.

Несмотря на предупреждение об опасностях суперинтеллекта, компания недавно расформировала команды, работавшие над безопасностью ИИ. Это вызвало критику от некоторых исследователей, связывающих изменения с коммерческими амбициями компании.

УНН По материалам:

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