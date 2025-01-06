OpenAI меняет курс: Сэм Альтман раскрыл планы насчет суперинтеллекта — Finance.ua
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OpenAI меняет курс: Сэм Альтман раскрыл планы насчет суперинтеллекта

Технологии&Авто
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OpenAI меняет курс: Сэм Альтман раскрыл планы насчет суперинтеллекта
OpenAI меняет курс: Сэм Альтман раскрыл планы насчет суперинтеллекта
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что компания направляет усилия на создание суперинтеллекта, предполагая, что разработка искусственного всеобщего интеллекта (AGI) в традиционном понимании уже находится под контролем.
Об этом пишет TechCrunch.
«Мы любим наши нынешние продукты, но мы здесь ради славного будущего», — отметил Альтман.
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По его словам, суперинтеллект может революционизировать науку и экономику, ускоряя открытия и повышая глобальный уровень благосостояния.
Сэм Альтман ранее говорил, что появления суперинтеллекта можно ожидать «раньше, чем все думают», и подчеркивал важность осторожного подхода к развитию таких систем.
Однако OpenAI признает, что управление остается открытым вызовом.
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«Мы почти уверены, что в ближайшие несколько лет все увидят то, что видим мы, и что очень важна необходимость действовать с большой осторожностью, одновременно максимизируя широкие преимущества и возможности», — отметил Альтман.
Несмотря на предупреждение об опасностях суперинтеллекта, компания недавно расформировала команды, работавшие над безопасностью ИИ. Это вызвало критику от некоторых исследователей, связывающих изменения с коммерческими амбициями компании.
По материалам:
УНН
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