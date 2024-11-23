OpenAI готовится к запуску нового ИИ-агента «Оператор» — Finance.ua
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OpenAI готовится к запуску нового ИИ-агента «Оператор»

Технологии&Авто
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OpenAI готовится к запуску нового ИИ-агента «Оператор»
OpenAI готовится к запуску нового ИИ-агента «Оператор»
Компания OpenAI готовится к запуску нового агента под управлением искусственного интеллекта, получившего кодовое название «Оператор».
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
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Отмечается, что «Оператор» будет использовать компьютер для выполнения задач от имени человека. К примеру, он сможет написать код или забронировать билеты.
По данным источников, на встрече с сотрудниками руководство OpenAI заявило о планах выпустить тестовый вариант продукта в январе. Представители компании пока никак не прокомментировали эту информацию.
По словам источников, сейчас OpenAI работает над несколькими проектами, связанными с агентами. Один из них отметил, что в ближайшее время будет создан агент общего назначения, который выполняет задачи в браузере.
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Следует отметить, что создание ИИ-агентов стало одним из новых направлений развития области. Anthropic представила похожего агента, который может обрабатывать происходящее на компьютере пользователя в режиме реального времени и выполнять действия от его имени.
Microsoft недавно выпустила набор инструментов-агентов, предназначенных для отправки электронных писем и управления записями для работников. По данным СМИ, выпуск агента готовит Google.
По материалам:
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