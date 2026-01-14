OpenAI готовит собственные беспроводные наушники с уникальным дизайном Сегодня 03:15 — Технологии&Авто

OpenAI готовит собственные беспроводные наушники с уникальным дизайном, www.bloomberg.com

OpenAI готовится сделать неожиданный шаг в сторону потребительских товаров. По данным инсайдеров, уже в 2026 году компания может представить свои беспроводные наушники с дизайном, которого рынок еще не видел.

Об этом сообщает Android Authority

Если утечка подтвердится, это станет первым серьезным выходом компании на рынок аудиоустройств и прямым вызовом для флагманских решений типа AirPods от Apple.

OpenAI выходит на рынок аудиоустройств

Согласно информации от инсайдера Smart Pikachu , OpenAI работает над проектом беспроводных наушников, которые внутри компании носят кодовое название Sweetpea. Ожидается, что продукт будет позиционироваться как альтернатива премиальным моделям Apple, в частности, линейке AirPods.

Несмотря на то, что OpenAI специализируется на программном обеспечении и облачных сервисах, в последние годы компания все активнее исследует возможности создания собственных аппаратных продуктов.

Что известно о дизайне

Одной из главных особенностей наушников, по словам источника, станет их нестандартный вид. Сообщается, что основной корпус устройства будет изготовлен из металла и будет иметь форму, которую инсайдер описывает как eggstone.

Внутри этого корпуса будут размещаться два капсулообразных элемента, которые будут крепиться за ухом, а не традиционно вставляться в ушной канал. Такой подход свидетельствует об экспериментах с эргономикой и комфортом длительного использования.

Мощный чип и фокус на ИИ

По утечке OpenAI планирует оснастить наушники чрезвычайно мощным процессором — 2-нм чипом смартфонного уровня с возможным использованием решений Samsung серии Exynos, а также кастомным ИИ-чипом для глубокой интеграции голосовых команд. Инсайдер утверждает, что устройство сможет выполнять действия, которые привязаны к экосистеме iPhone и голосовому ассистенту Siri, но уже под контролем собственных моделей OpenAI.

Еще один важный сигнал — высокая себестоимость устройства. По словам источника, спецификация материалов наушников может быть сопоставима с современными смартфонами, что свидетельствует о премиальном позиционировании продукта: он вряд ли будет массовым по цене и, вероятно, будет служить демонстрацией технологических возможностей OpenAI, а не просто очередным аксессуаром.

Участие Джонни Айв и возможная дата релиза

Инсайдеры также обращают внимание на участие команды Джонни Айв, бывшего главного дизайнера Apple: по слухам, именно его подразделение предоставило проекту наушников самый высокий приоритет, в то время как другие аппаратные инициативы OpenAI — в частности домашний хаб, цифровое перо и несколько ранних концептов — остаются на втором плане.

Если информация утечки соответствует действительности, OpenAI нацелена на сентябрь 2026 года как на окно запуска продукта. Прогнозируемый объем производства на первый год оценивается в 40−50 миллионов единиц, что является чрезвычайно амбициозным показателем для дебютного аппаратного продукта.

