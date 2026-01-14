OpenAI готовит собственные беспроводные наушники с уникальным дизайном
OpenAI готовится сделать неожиданный шаг в сторону потребительских товаров. По данным инсайдеров, уже в 2026 году компания может представить свои беспроводные наушники с дизайном, которого рынок еще не видел.
Об этом сообщает Android Authority.
Если утечка подтвердится, это станет первым серьезным выходом компании на рынок аудиоустройств и прямым вызовом для флагманских решений типа AirPods от Apple.
OpenAI выходит на рынок аудиоустройств
Согласно информации от инсайдера Smart Pikachu, OpenAI работает над проектом беспроводных наушников, которые внутри компании носят кодовое название Sweetpea. Ожидается, что продукт будет позиционироваться как альтернатива премиальным моделям Apple, в частности, линейке AirPods.
Несмотря на то, что OpenAI специализируется на программном обеспечении и облачных сервисах, в последние годы компания все активнее исследует возможности создания собственных аппаратных продуктов.
Что известно о дизайне
Одной из главных особенностей наушников, по словам источника, станет их нестандартный вид. Сообщается, что основной корпус устройства будет изготовлен из металла и будет иметь форму, которую инсайдер описывает как eggstone.
Внутри этого корпуса будут размещаться два капсулообразных элемента, которые будут крепиться за ухом, а не традиционно вставляться в ушной канал. Такой подход свидетельствует об экспериментах с эргономикой и комфортом длительного использования.
Мощный чип и фокус на ИИ
По утечке OpenAI планирует оснастить наушники чрезвычайно мощным процессором — 2-нм чипом смартфонного уровня с возможным использованием решений Samsung серии Exynos, а также кастомным ИИ-чипом для глубокой интеграции голосовых команд. Инсайдер утверждает, что устройство сможет выполнять действия, которые привязаны к экосистеме iPhone и голосовому ассистенту Siri, но уже под контролем собственных моделей OpenAI.
Еще один важный сигнал — высокая себестоимость устройства. По словам источника, спецификация материалов наушников может быть сопоставима с современными смартфонами, что свидетельствует о премиальном позиционировании продукта: он вряд ли будет массовым по цене и, вероятно, будет служить демонстрацией технологических возможностей OpenAI, а не просто очередным аксессуаром.
Участие Джонни Айв и возможная дата релиза
Инсайдеры также обращают внимание на участие команды Джонни Айв, бывшего главного дизайнера Apple: по слухам, именно его подразделение предоставило проекту наушников самый высокий приоритет, в то время как другие аппаратные инициативы OpenAI — в частности домашний хаб, цифровое перо и несколько ранних концептов — остаются на втором плане.
Если информация утечки соответствует действительности, OpenAI нацелена на сентябрь 2026 года как на окно запуска продукта. Прогнозируемый объем производства на первый год оценивается в 40−50 миллионов единиц, что является чрезвычайно амбициозным показателем для дебютного аппаратного продукта.
